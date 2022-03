Im dritten Anlauf hat es geklappt: Das Stockacher Nellenburg-Gymnasium konnte nun endlich das „My Fair Lady“ aufführen. Nach zweimaliger, pandemiebedingter Verschiebung haben 65 Schüler das Musical, das auf dem Schauspiel „Pygmalion“ des irischen Schriftstellers George Bernard Shaw basiert, auf die Bühne gebracht: Und was war das für eine fulminante Premiere, die die Musical AG da gemeinsam mit ihren Sängern und Musikern, der Technik AG, mit kreativen Gestaltern des Bühnenbilds, mit Maskenbildern, Requisiteuren, Souffleusen und einer Plakat-Designerin gestemmt hat. Man kam am vergangenen Freitag in der Aula des Nellenburg-Gymnasiums aus dem Staunen kaum noch heraus, oder, wie Besucherin Monika Hofmann, eigens aus dem Odenwald angereist, es zusammenfasste: „Ich bin total geflasht.“

Unter Musikalischer und Szenischer Leitung von Stefan Gräsle, Martina Hartmann, Claudia Seeber und Sebastian Zander liefen alle Beteiligten an diesem Abend zu gestalterischer Höchstform auf, ein jeder in seinem Metier: Das Orchester in kleiner Besetzung intonierte präzise, aber mitreißend und mit viel Schwung.

Die Kulissen wechselten im Wimpernschlag und man traute seinen Augen kaum wie detailverliebt dieses Bühnenbild gestaltet war, vom kleinsten Blümchen bis zum größten Prunkeingang. Die Technik, der Sound, die Beleuchtung – perfektioniert wie auf großen Showbühnen. Die Sänger waren grandios, so echt und so natürlich und „einfach professionell“, wie Zuhörerin Maren Hollmann sagte.

Eliza Doolittle (Elise Fellhauer) und Professor Henry Higgins (Mathis Schuller) sind die beiden Hauptfiguren in „My Fair Lady“. Bild: Constanze Wyneken

Mathis Schuller springt spontan ein

Besonders hervorheben muss man die Leistung von Mathis Schuller, der an diesem Abend spontan für den eigentlich eingeplanten und erkrankten Finn Trinkner einsprang: Er durchdrang förmlich den mürrischen Professor Henry Higgins und sein „Ich bin gewöhnt an ihr Gesicht“ einfach zum Dahinschmelzen. Und dann die Eliza – die erfuhr ihre ganz eigene, höchst charmante Verkörperung passenderweise durch eine Elise Fellhauer. Elise spielte die Eliza Doolittle nicht – sie war sie: gleichzeitig elfenhaft, aber doch temperamentvoll und so spielfreudig und mit einer Stimme wie ein Engel. Einfach fantastisch war es.

Auch die ausführenden Lehrer waren voll des Lobs, sie sprudelten förmlich über vor Freude über die so gelungene Premiere und schienen selbst ein wenig überrascht. „Es ist unglaublich, was die Schüler hier für eine Leistung abgeliefert und wie sie die Charaktere entwickelt haben. Sie sind heute alle über sich hinaus gewachsen“, sagte Claudia Seeber.

„Abende wie dieser sind das, worauf wir alle zwei Jahre lang hin gefiebert haben. Es ist solch ein Geschenk“, formulierte Stefan Gräsle. Und Martina Hartmann beschrieb noch einmal, wie aufgeregt die Schüler gewesen seien und voller „Angst vor dem zweiten Strich“ beim täglichen Corona-Test. Sie seien darum so froh, dass sie alle teilnehmen können. Einig waren sie sich alle: „Wir sind so glücklich.“

Freude trotz Krisenzeiten

„Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch freudige Erlebnisse haben, die uns stark machen für solche Momente, in denen es uns nicht so gut geht“, hatte Schulleiter Holger Seitz in seiner Begrüßungsrede vor der Aufführung gesagt. Und damit schien er ein wenig rechtfertigen zu wollen, was so mancher in der jetzigen Situation kritisiert: dass man auch Spaß und Freude erleben darf trotz Krisenzeiten.

Ganz bei Seite geschoben war das Thema jedoch nicht: Denn auf Higgins Schreibtisch standen gelb-blaue Fähnchen. Vor Beginn und in der Pause war eine Friedenstaube an die Stirnseite der Aula projiziert und das Programm war blau-gelb. Und wer genau hinsah, entdeckte auch, dass die Schauspieler sich jeweils einen Fingernagel blau, einen gelb lackiert hatten – ein ganz stiller und verstohlener Beweis der Solidarität mit der Ukraine.

Zum Ukraine-Konflikt veröffentlichte das Nellenburg-Gymnasium, mit Partnerschule im ukrainischen Lviv eine Stellungnahme www.nellenburg-gymnasium-stockach.de.

