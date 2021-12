Die Stadtverwaltung teilt mit, dass es noch freie Plätze für den Impftag mit Moderna am Dienstag, 28. Dezember, in der Jahnhalle gibt. Das Anmeldetelefon unter (0 77 71) 802-353 ist am Montag, 27. Dezember, ab 9 Uhr freigeschaltet.

Hauptamtsleiter Hubert Walk sagt: „Wir können kurzfristig nochmals etwas Impfstoff bekommen und deshalb weitere Termine anbieten.“ Die Boosterimpfung sei ab drei Monate nach der Zweitimpfung möglich.