Haftstrafen für Serieneinbrecher

Bis zu 23 Einbrüche hatten zwei Männer im Alter von 33 und 39 Jahren innerhalb von drei Monaten begangen, Tatorte waren unter anderem Espasingen und Bodman-Ludwigshafen aber auch andere Bodensee-Gemeinden sowie Orte im Schwarzwald. Bis zu drei Objekte – also Wohnungen oder Firmenräume – hatten sie bei ihren Einbruchstouren an einem Abend heimgesucht. Insgesamt erbeuteten sie dabei Diebesgut im Wert von mehr als 190.000 Euro. Anfang des Jahres 2020 mussten sich die beiden darum vor dem Landgericht Konstanz verantworten. In der Verhandlung zeigte sich: Beide Männer waren keine unbeschriebenen Blätter, sondern schon in der Vergangenheit wegen Einbruchs zu längeren Haftstrafen verurteilt worden.

Obwohl Geständnisse der beiden strafmildernd gewertet wurden, sorgten gleich mehrere Umstände für ein schärferes Urteil: So hatten die Männer unter anderem teilweise hohe Schäden verursacht, weil sie etwa den Schaum aus einem Feuerlöscher versprüht hatten, um Spuren zu verwischen. Zudem waren sie in Häuser eingedrungen, in denen sich zum Tatzeitpunkt Personen befunden hatten. Verurteilt wurde der 39-Jährige schließlich zu sechs Jahren und drei Monaten Haft, der 33-Jährige zu vier Jahren und drei Monaten. Zudem wurde der Einzug von Geld in Höhe von jeweils mehr als 80.000 Euro angeordnet. Beute in dieser Größenordnung war nie wieder aufgetaucht.

Wiederholungstäter vor Gericht

Erschreckend sind die Details, die im Frühjahr vor dem Landgericht Konstanz ans Licht kamen: Ein damals 46 Jahre alter Mann aus dem Raum Stockach musste sich dort wegen Verbreitung, Erwerb und Besitz von kinderpornografischen Schriften verantworten. Zwischen 2016 und 2018 hatte er wiederholt Videos und Bilder mit pornografischem Inhalt mit Kindern im Internet herunter- und auch hochgeladen. Schon zuvor hatte der Mann wegen Taten in Zusammenhang mit kinderpornografischen Schriften und dem unsittlichen Berühren seiner eigenen Nichte im Gefängnis gesessen. Kontakte zu Therapeuten waren ohne Ergebnis geblieben.

Amts- und Landgericht Zuständigkeiten: Amtsgerichte und Landgerichte unterscheiden sich vor allem darin, welche Verhandlungen an ihnen stattfinden. Laut Paragraph 23 des Gerichtsverfassungsgesetztes sind Amtsgerichte für Zivilstreitigkeiten zuständig, bei denen es um einen Streitwert geht, der 5000 Euro nicht überschreitet sowie für Familiensachen. Mietsachen fallen, soweit es Mietverhältnisse über Wohnraum betrifft, auch dann in die Zuständigkeit des Amtsgerichts, wenn es um einen Streitwert von mehr als 5000 Euro geht. Auch für Wohneigentumsstreitigkeiten ist grundsätzlich das Amtsgericht zuständig.

Strafsachen, bei denen eine Haftstrafe von maximal vier Jahren und nicht die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Sicherungsverfahrung zu erwarten ist, werden in der Regel am Amtsgericht verhandelt. Schwerere Fälle gehen an das Landgericht: Zivilstreitigkeiten, bei denen es um mehr als 5000 Euro geht und Strafsachen, bei denen eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren zu erwarten sind oder die eine besondere Bedeutung oder einen besonderen Umfang haben. Abgesehen von Familiensachen entscheidet das Landgericht außerdem über Berufungen oder Beschwerden gegen Entscheidungen des Amtsgerichts. (lam)

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, keine Reue oder Empathie zu zeigen und forderte drei Jahre und acht Monate Haft sowie zusätzlich auch die Unterbringung in einer Sicherungsverwahrung. Das Gericht war anderer Meinung: Für eine Sicherungsverwahrung reichen die Delikte des 46-Jährigen nicht aus, sagte der vorsitzende Richter Arno Hornstein. Er verurteilte den geständigen Mann schließlich zu drei Jahren Haft. „Es ist überhaupt nicht möglich, Sie auf freiem Fuß zu lassen oder eine Bewährung zu stützen“, begründete er die Entscheidung.

16-Jährige in Pornofalle gelockt

Besonders perfide ist die Tat eines damals 19-Jährigen aus dem Raum Stockach, der vor etwa zwei Jahren eine damals 16-Jährige überredete, ihm pornografische Aufnahmen von sich zuzuschicken – und sie sogar dazu bringen wollte, mit ihm Sex zu haben. Im Sommer des vergangenen Jahres stand der junge Mann deshalb vor dem Landgericht Konstanz.

Unter falschen Identitäten redete er dem Mädchen auf sozialen Netzwerken ein, sie könne Model werden und brachte sie dazu, ihm pornografische Aufnahmen von sich zu schicken. Als sie später aussteigen wollte, drohte er ihr, man habe schon viel Geld in sie investiert, wenn sie nicht weitermache, müsse sie dieses zurückzahlen. Wie herauskam, forderte er insgesamt 200 Bilder und Videos. Als sie sich schließlich selbst mit einem unbekannten Mann, bei dem es sich in Wirklichkeit um den Täter selbst handelte, beim Sex filmen sollte, vertraute die 16-Jährige sich ihrer Mutter an – und die Tat kam ans Licht.

Vor Gericht wurde die Hintergrundgeschichte des jungen Mannes bekannt: So habe er der Gerichtshilfe berichtet, dass er wichtige Kontaktpersonen zurücklassen musste, als er nach Deutschland kam. Nach der Hochzeit einer für ihn sehr wichtigen Tante sei für ihn eine Welt zusammengebrochen, er habe in einem emotionalen Ausnahmezustand gelebt. Er erhielt eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, musste sich einer Therapie unterziehen und 1200 Euro Schadensersatz zahlen.

Noch im Gerichtssaal verhaftet

Ein damals 29-Jähriger musste sich im Juli vor dem Landgericht Konstanz verantworten, weil ihm vorgeworfen wurde, seine ehemalige Partnerin in ihrer Wohnung im Raum Stockach mehrfach vergewaltigt und mit Schlägen und Drohungen misshandelt zu haben. Das Kuriose: Noch im Gerichtssaal wurde der Mann im Anschluss an die Verhandlung festgenommen, weil laut dem vorsitzenden Richter Joachim Dospil die Gefahr bestand, dass er ins Ausland flüchtet.

Der Angeklagte selbst stritt die Vorwürfe ab. Sie seien erlogen, er habe seine ehemalige Partnerin nicht geschlagen, sondern nur angeschrien. Während die Geschädigte vor Gericht Daten und Details durcheinander brachte, berichteten Zeugen, das Opfer habe zunehmend bedrückt und verschreckt gewirkt, zudem habe sie blaue Flecken gehabt. Die Frau des Vermieters berichtete in der Verhandlung zudem, Schäden an Möbeln hätten auf körperliche Auseinandersetzungen hingewiesen. Der 29-Jährige wurde zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, allerdings war das Urteil noch nicht rechtskräftig, da Revision eingelegt wurde.

Streit ums Apfelzügle

Nach Einbruch, Kinderpornografie und Vergewaltigung klingt der Fall, mit dem sich das Landgericht München in diesem Jahr auseinander setzen musste, harmlos – für Wirbel gesorgt hat er dennoch und er wird es vermutlich auch noch in Zukunft tun: Der Streit ums Apfelzügle. Weil die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen im Sommer 2018 eine Veranstaltung eines Ludwigshafener Obsthofs beworben und dabei den Begriff „Apfelzügle“ verwendet hatte, klagte ein Landwirt aus Lippertsreute. Er hatte den Begriff schützen lassen und verlangte Schadensersatz und die Abgabe einer Unterlassungserklärung. Gemeinde und Obsthof unterzeichneten nicht, der Fall landete vor Gericht.

Zwar zog die Familie des Landwirts die Klage schließlich zurück, beendet war die Sache damit aber noch nicht – denn die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen reichte eine Gegenklage ein, weil der Begriff aus ihrer Sicht nicht geschützt werden könne. Diese hatte einen Teilerfolg, als das Gericht die Abmahnung als unbegründet ansah und die eingetragene Marke des Landwirts für nichtig erklärte. Allerdings: Wenn eine Apfelzügle-Fahrt mit dem Besuch eines Hofladens verbunden ist, besitzt der Landwirt weiterhin Markenschutz. Der Gemeinderat beschloss, weiterzukämpfen – die Verhandlung soll in nächster Instanz im März weitergehen.