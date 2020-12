Die Feuerwehr Stockach hatte am 23. und 24. Dezember einiges zu tun. Am Mittwochnachmittag rückten die Einsatzkräfte aus, weil in einer Obergeschosswohnung drei Zimmer unter Wasser standen. Es war laut einer Mitteilung der Feuerwehr drei Zentimeter hoch. Die Feuerwehrleute nahmen das Wasser mit einem Wassersauger auf. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde und sechs Personen waren im Einsatz.

Stockach Die Feuerwehr Stockach bekommt einen hauptamtlichen Kommandanten – fürs Ehrenamt fällt zu viel Arbeit an Das könnte Sie auch interessieren

In der Nacht auf Heiligabend ging es mit einer Türöffnung weiter, da jemand hinter einer Tür um Hilfe gerufen hatte. Die Feuerwehr öffnete dem Rettungsdienst die Tür.

Am frühen Heiligabend-Morgen gab es zwei Fehlalarme im interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof. Dort war auch die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen im Einsatz.

Später am Vormittag war eine weitere Türnotöffnung notwendig.