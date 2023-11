Einen Wechsel in der Vereinsspitze hat es jüngst beim Musikverein Stockach gegeben. Der bisherige Vorsitzende, Manfred Wittig, gab das Amt auf. Als sein Nachfolger wurde bei der jüngsten Hauptversammlung sein bisheriger Stellvertreter und Vizedirigent Jochen Fischer gewählt, wie der Verein mitteilt. Das Besondere: Laut Verein kandidierte mit Fischer in der über 300-jährigen Vereinsgeschichte ein aktiver Musiker für den Vorsitz, er habe somit einen reichen Erfahrungsschatz. Wer künftig den Stellvertreter-Posten übernimmt, soll bei der Hauptversammlung 2024 bestimmt werden. Bis dahin soll die Position kommissarisch besetzt werden, so der Verein.

Neben der Wahl des neuen Vorsitzenden ging es in der Versammlung auch darum, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Laut Mitteilung habe Wittig dabei die wichtigsten Ereignisse noch einmal hervorgehoben. Als besondere Höhepunkte 2022 nennt der Verein die Uraufführung des Werks „Triptychon“ von Johan de Meij und die Friedensmesse, die im Dezember gemeinsam mit der Nellenburg-Kantorei und dem Kammerchor Stockach gestaltet wurde.

In einem Rückblick von Helmut Hubov zu der Zusammenarbeit im vergangenen Jahr erwähnte der Musikdirektor den vorbildlichen Einsatz der Vereinsmitglieder. Musikalisch sei dem Verein durch konzentrierte Probenarbeit in kürzester Vorbereitungszeit wieder die Gestaltung von drei besonderen Konzerten gelungen. Die Schriftführerin Claudia Kramer führte durch das ereignisreiche Vereinsjahr 2022 und weckte Erinnerungen an Konzerte, Auftritte und Aktivitäten. Dass der Verein dank einer umsichtigen Haushaltsführung über eine solide finanzielle Basis verfügt, verkündet Martina Schuler in ihrem Kassenbericht, so der Verein.

Zudem standen Ehrungen an. Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Verein wurde Simone Fischer gewürdigt, 20 Jahre dabei ist Rani Sommer. Für 30 Jahre im Verein wurden Sarah Dorell, Nadine Gaiser und Siegfried Puga-Reichle geehrt. Christine Sommer und Manfred Wittig wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.