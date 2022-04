Eines wurde bei der Hauptversammlung der FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell im Clubheim in Zizenhausen deutlich: In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Verein von der Corona-Pandemie gebeutelt. In beiden Jahren konnte nur über Vereinsaktivitäten von jeweils einem halben Jahr berichtet werden. Auch die beiden vergangenen Meisterschaften mussten pandemiebedingt vorzeitig abgebrochen werden.

Zeit trotz Widrigkeiten genutzt

Rainer Bühler, der Vorsitzende des Vereins, konnte den rund 60 Versammlungsteilnehmern laut Mitteilung des Vereins allerdings auch Positives vermitteln. Denn während der Spielbetrieb ausgesetzt wurde, sei die Zeit sinnvoll genutzt worden.

Beispielsweise sei das Clubhaus in Zizenhausen saniert worden. Das hätten die Clubmitglieder in Eigenleistung übernommen. Positiv hervorzuheben sei auch, dass nach den zwei schwierigen Corona-Jahren wieder alle Vereinsmitglieder aktiv am Vereinsleben teilnähmen, sowohl die Jugend als auch die Damen und Herren sowie die Alten Herren.

Mitglieder für lange Treue geehrt

Somit stand der Entlastung der Vorstandschaft, die durch Ortsvorsteher Michael Junginger durchgeführt wurde, nichts im Wege. Im Rahmen der Hauptversammlung wurden natürlich auch zwei verdiente Vereinsmitglieder geehrt. Jürgen Winkler erhielt die goldene Vereinsehrennadel für seine 30-jährige aktive Mitgliedschaft und das Ehrenmitglied Harald Grömminger wurde für 50 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft geehrt. (pm)