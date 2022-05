Man hätte das Frühjahrskonzert der Stadtmusik Stockach auch als Friedenskonzert bezeichnen können: Denn bei vielen, von Dirigent Helmut Hubov sorgfältig ausgewählten Musikstücken, war der Brückenschlag zum Krieg in der Ukraine unverkennbar.

Dies wurde besonders deutlich bei der Ukrainian Rhapsody des zeitgenössischen Komponisten Franco Cesarini, der in seinem Werk den Charakter diese zweitgrößten Landes in Europa treffend beschreibt, so der Musikverein in einer Pressemitteilung.

Musik beschreibt die Vielseitigkeit des Landes

Die Vielseitigkeit dieses Landes bildet demnach auch die musikalische Basis dieser Komposition. Und sie ist in Ideengebung, Struktur und Themenvielfalt der Landschaftsbeschreibung auch vergleichbar mit den berühmten Werken „Die Moldau“ von Friedrich Smetana oder der „Pastorale“ von Ludwig von Beethoven.

Während der erste Satz noch in moderatem Tempo beginnt, steigert sich die Komposition im zweiten Satz sehr einfühlsam und mit starker, bedächtiger Ausdruckskraft immer weiter, um im dritten Satz furios und mitreißend in einen rasanten Tanz zu gipfeln.

Gänsehaut vor Begeisterung

Beim folgenden Musikstück stellte Vizedirigent und Kapellmeister Jochen Fischer als Solist des Abends sein Können eindrucksvoll unter Beweis, so die Mitteilung weiter. „Ich hatte Gänsehaut und war total begeistert“, so der Kommentar der langjährigen Besucherin Verena Fehr, Präsidenten der Stadtharmonie Winterthur-Töss, beim Auftritt von Solist Jochen Fischer.

Solist Jochen Fischer brillierte mit der Trompete und begeisterte in der Jahnhalle. | Bild: Werner Gaiser

Das Werk „Prayer of Saint Gregory“ von Alan Hovgraves ist ein musikalisches Gebet mit herrlichen Klangfarben und Elementen, bei dem die Strahlkraft der Trompete voll und ganz zum Tragen kommt. Jochen Fischer verstand es vortrefflich, eines seiner Lieblingsstücke zu interpretieren und seinem blechernen Instrument die Klarheit und Präzision zu entlocken.

Sei es beim sanften Piano mit streichelnden Tönen, beim kraftvollen Fortissimo mit enormer Strahlkraft nach einem mitreißenden Crescendo. Ein qualitativer Unterschied zwischen einem professionellen Berufstrompeter und dem Amateurmusiker Jochen Fischer sei nicht erkennbar gewesen.

Musik auf höchstem Niveau

Bei den weiteren Programmpunkten „Sunrise At Angel‘s Gate“ von Philip Sparke, eine musikalische Interpretation des Sonnenaufgangs an einem der markantesten Aussichtspunkte des Grand Canyon und „The Island of Light“ von Jose Alberto Pina hätten die Musiker bewiesen, dass das Stockacher Orchester es versteht, Musik auf höchstem Niveau zu spielen.

Ein musikalischer Querschnitt

In der Auswahl der Musikstücke habe der künstlerische Leiter und Meistre Helmut Hubov wie immer eine glückliche Hand bewiesen. Obwohl alle Musikstücke von zeitgenössischen Komponisten stammten und den meisten Besuchern bislang unbekannt waren, wurde ein Querschnitt durch die konzertante Blasmusik geboten, wie sie weit und breit kein zweites Mal zu finden sein dürfte, so das Fazit aus der Pressemitteilung.

Da müsse man schon nach Stockach kommen, um diese Auswahl und hervorragende Präsentation erleben und genießen zu dürfen, so der Musikverein.

Als krönender Abschluss gab es für die Besucher der Stockacher Jahnhalle dann doch noch ein berühmtes und bekanntes Werk. Beethovens „Ode an die Freude“, auch bekannt als unsere Europahymne, gab es als Zugabe. Und damit verabschiedete sich die Stadtmusik Stockach von den rund 200 Besuchern in der Jahnhalle. (pm)