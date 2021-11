Draußen ist es kalt und stürmisch. Ein ungemütlicher Tag. Doch nicht für Susanne Eschenburg. Denn: Je launischer das Wetter da draußen, desto gemütlicher macht es sich die 71-Jährige in ihrer Wohnung.

Und je mehr man sie nach Geschichten fragt, umso mehr Bücher kramt sie hervor. Aus ihrem Schrank, von ihrem Schreibtisch, überall hat sie Bücher.

Schon als Kind habe sie gern gelesen, sagt Eschenburg. Und weiß doch: Dass das nicht allen so geht. „Lesen ist langweilig“, „Lesen ist anstrengend“, „Lesen ist mühsam“, „Lesen macht keinen Spaß“ – all das hat sie als Lehrerin früher oft gehört und trotzdem versucht, den Kindern das geschriebene Wort näherzubringen. Heute ist Eschenburg im Ruhestand. Doch: Ein Lese-Feuer will sie noch immer entfachen.

Projekt soll wieder starten

Als eine von zehn Lesepaten der Stadtbücherei liest sie abwechselnd mit anderen Paten den Kleinsten etwas vor – eigentlich immer montags von 15 bis 16 Uhr. „Coronabedingt mussten wir das Lesepatenprojekt aber etwas einstampfen“, sagt Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei. Jetzt im November soll es aber wieder starten.

Eschenburg liest den Kindern dann in einem Raum mit aufgebauter Bühne wieder Geschichten vor. Sie wird von kleinen und großen Abenteuern erzählen, während Bilder aus den Büchern auf eine Leinwand projiziert werden.

Und sie wird die Kinder, die schon lesen können, zuweilen direkt mit einbeziehen. „Ich lasse sie die wörtliche Rede oder einen entscheidenden Satz oft selbst lesen“, sagt Eschenburg. „Und häufig erzählen sie dann von ihren eigenen Erfahrungen, also quasi Geschichten, die zum Thema passen.“

Geschichten und das eigene Leben

Eschenburg stören so kleine Unterbrechungen nicht. Im Gegenteil: „Das macht die Bücher lebendig“, sagt sie. Oder: „So sehen die Kinder, dass das, was in den Büchern passiert, gar nicht fremd ist. Dass es ihnen auch schon passiert ist. Dass es auch Teil ihrer Lebenswelt sein könnte.“ Überhaupt: Sie mag es, wenn die Kleinen neugierig werden.

Wie sie Lesepatin wurde? Eschenburg schmunzelt. „Ich hatte keine Wahl“, lacht sie. Schon als Grundschullehrerin in Mühlingen und dann als Lehrerin an der Sernatingen-Schule in Ludwigshafen sei sie mit ihren Schülern ab und zu in die Stadtbücherei gefahren. Als sich 2013 der Ruhestand ankündigte, habe Gietz ihr gesagt: „Sie haben doch jetzt Zeit. Werden Sie Lesepatin“ – „Da konnte ich nicht ablehnen“, meint Eschenburg.

Kleine Erfolgserlebnisse

Schon als Lehrerin hat sie Erstklässler ans Lesen herangeführt und ganz bewusst Stunden für Kinder mit Leseschwierigkeiten übernommen. Für jene, die beim Lesen stockten, die nicht wussten, wie sie der Aneinanderreihung von Buchstaben einen Sinn entlocken sollten. „Für sie war das Lesen oft frustrierend.“

Doch: „Ich wollte, dass meine Schüler kleine Erfolgserlebnisse haben. Dass es nicht um ihre Schwächen geht, sondern um das, was sie bald schon können“, sagt Eschenburg.

Zum bundesweiten Vorlesetag und der Vorlesestudie 2020 Heute, am 19. November, ist der bundesweite Vorlesetag. Anlässlich dessen führen die Initiatoren des Vorlesetages, die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung „Die Zeit“ und die Deutsche Bahn Stiftung, jedes Jahr verschiedene Vorlesestudien durch.

Den Studien zufolge profitieren Kinder langfristig vom Vorlesen. Denn: Werde ihnen regelmäßig, mehrmals die Woche oder täglich vorgelesen, falle ihnen später das Lesenlernen leichter. Vorlesen wirke sich auch auf kognitive und soziale Fähigkeiten und auf das Einfühlungsvermögen der Kleinen aus. Frage man die Kinder selbst – wie bei der Vorlesestudie 2018 geschehen – seien 52 Prozent der befragten frustriert, weil ihnen mit wenig Vorleseerfahrung das Lesenlernen zu lange dauere – gegenüber den nur 28 Prozent, denen regelmäßig vorgelesen wurde.

Rund 32 Prozent der Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern selten oder nie etwas vor. Die Zahl sei seit Jahren konstant, schreibt die Stiftung Lesen auf ihrer Homepage. Die Vorlesestudie 2020 ging deshalb der Frage nach, warum so selten vorgelesen würde. 528 Eltern wurden befragt. Und häufig fehlte es an Zeit oder Bereitschaft zum Vorlesen. Die Hälfte der Eltern gab an, dass im Haushalt noch anderes zu tun sei oder sie zu erschöpft zum Vorlesen seien. Auch mangele es bei vielen an Lesestoff. 68 Prozent der Eltern gaben an, dass ihre Kinder höchstens zehn Bücher hätten.

Ihre Idee: Texte in einfacher Sprache zu kaufen – und tatsächlich seien ihre Schüler mit denen so gut klargekommen, dass sie die Bücher heimlich mit nach Hause genommen und ausgelesen hätten. „Das war schön zu sehen. Sie hatten daran wirklich Spaß.“

Und über den Erfolg hätten sie sich schließlich an schwierige Texte gewagt. An die, mit den komplizierten Wörtern.

Auf die Stärken setzen

Als Lesepatin der Stadtbücherei bringt sie den Kindern zwar nicht mehr primär das Lesen bei. Ihr Ansatz ist aber gleichgeblieben. Eschenburg setzt auf die Stärken. Auf das, was die Kleinen von sich aus mitbringen. Auf ihre Neugierde, ihre Bastellust – „zu jeder Geschichte wird etwas gebastelt“, sagt sie. Und auf Bücher aus ihrer Lebenswelt.

Was sie dabei vorliest? „Lieselotte ist krank“ oder „Malwine in der Badewanne“. Während sich die Postkuh Lieselotte im ersten Buch erkältet, sie liebevoll umsorgt wird und es so sehr genießt, dass sie bald krank spielt, dadurch aber die schönen Dinge des Lebens verpasst – geht es im zweiten Buch um eine Kaulquappe, die sich anders entwickelt als gedacht. Sie isst Kaiserbrötchen und wird immer größer, so groß, dass sie in eine Badewanne umziehen muss.

Warum Eschenburg die Bücher mag? Warum sie sie mit den Kindern liest? „Sie sind grafisch wirklich schön aufbereitet“, sagt sie, „und humorvoll“. Ihre eigenen Lieblingsbücher? „Harry Potter – ich habe die Reihe verschlungen“ und die Memoiren von Agatha Christie. Denn: „Das ist eine ganz andere Lebenswelt.“ Und genau das mag Eschenburg am Lesen: In andere Welten einzutauchen.