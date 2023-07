Auf dem Friedhof Loreto in Stockach fand eine besondere Übergabe statt. Der Friedhof ist jetzt um ein paar Gießkannen reicher. Unter strahlend blauem Himmel versammelten sich Beate Oechsle von der Friedhofsverwaltung der Stadt Stockach, Andreas Späth von der zuständigen Friedhofsgärtnerei Garten & Haus und Miriam Maisenhölder, eine Vertreterin der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner, um die von der Genossenschaft gespendeten Gießkannen symbolisch zu übergeben. Dies teilte die Friedhofsgärtnerei mit.

Gleich nach der Gießkannenübergabe begannen alle Anwesenden, die Gräber mit frischem Wasser zu versorgen. Die es angesichts der hohen Temperaturen auch nötig hatten. Die bunten Blumenarrangements und angelegten Gedenkstätten erstrahlten anschließend in neuem Glanz und erzeugten eine Atmosphäre des Friedens und der Würde. „Mit der Gießkannen-Spende an die Stadt Stockach wollen wir auch die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der örtlichen Friedhofsverwaltung unterstreichen und dazu beitragen, den Bürgerservice auszubauen und das Friedhofsgrün lebendig zu halten“, betonte Miriam Maisenhölder bei der Übergabe der Kannen. Wer sich noch selbst um die Pflege einer Grabstätte kümmere, werde vor allem im Sommer dankbar sein, dass er seine eigene Gießkanne zu Hausen lassen könne.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit bieten die Friedhofsverwaltung der Stadt Stockach, die Friedhofsgärtnerei und die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner seit vielen Jahren auf den Friedhöfen in Stockach, Espasingen, Hindelwangen, Wahlwies und Zizenhausen Erinnerungsgärten in einem abwechslungsreich gestalteten Gemeinschaftsgrabfeld an. Die gärtnergepflegten Grabfelder werden komplett von der Gärtnerei gepflegt, sodass die Angehörigen dauerhaft von der Grabpflege entlastet werden.

Informationen zu den Erinnerungsgärten gibt es bei der Friedhofsverwaltung der Stadt Stockach oder unter www.dauergrabpflege-baden.de.