An der Freien Waldorfschule Wahlwies haben 18 Schüler die Abiturprüfungen bestanden. Insgesamt wurden 48 mündliche Prüfungen in Geschichte, Französisch, Bildender Kunst, Mathematik und Englisch abgehalten, so eine Mitteilung der Schule, die sich über die sehr guten Leitungen freut.

Das beste Ergebnis des Jahrgangs war zwei Mal die hervorragende Durchschnittsnote 1,2 von einer Abiturientin und einem Abiturienten. Folgende Schüler haben das Abitur bestanden (von links oben): Luis Ruby, Lukas Baumgärtner, Julius Desplat, Moritz Joos, Milan Morlinghaus, Valerie Biehler, Leonie Baser, Rosalie Kania, Amelie Meyer, Amber Treis, Clara Wilhelm, Annik Ruby, Roxana Dörfer, Duniya Das, Elias Hintz, Kenned Simon, Mario-Noah Fischer und Anna-Sophia Tschudin (nicht auf dem Foto). Das Kollegium der Freien Waldorfschule Wahlwies gratuliert allen Absolventen und wünscht ihnen alles Gute für ihre Zukunft. (pm)