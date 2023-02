Ein unbekannter Hund mit braun-grauem Fell hat laut einer Mitteilung der Polizei am Samstagmorgen kurz nach 11 Uhr bei Wahlwies ein trächtiges Reh gerissen. Der Vorfall sei im Bereich des Winterriedhofes zwischen Stockach und Wahlwies geschehen. Der freilaufende Hund in der Größe eines Schäferhundes mit kurzem, braun-grauem Fell habe einem Reh hinterher gehetzt und es angegriffen.

Das trächtige Reh wurde nach Angaben der Polizei durch den Biss so schwer verletzt, dass ein Jäger es erlösen musste. Die verantwortlichen Hundehalter hätten sich unerkannt entfernt.

Die Polizei Stockach bittet um Hinweise unter Telefon 07771 93910. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass das Führen von Hunden in der freien Natur mit einer Leine solche Vorfälle verhindere.

Jäger erinnern immer wieder daran, dass Hundehalter ihre Tiere im Wald an die Leine nehmen sollen. ‚Wir haben ein großes Problem mit wildernden Hunden‘, stellt Kreisjägermeister Kurt Kirchmann im Oktober fest. Zwar habe er genau aus diesem Grund schon dutzende Schilder mit der Aufschrift „Hunde bitte an die Leine“ in seinem Revier aufgehängt. Doch viele Hundebesitzer ließen sich dadurch nicht beeinflussen, sagt er.