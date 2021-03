Siphiwe Susan Carrey, eine Stockacherin, die ursprünglich aus Malawi stammt, hat zum 100. Jubiläum des Weltfrauentags ein kostenloses Magazin in Deutsch und Englisch herausgebracht: seeing women beyond their surface #forherbyhertogether, was soviel heißt wie: Frauen hinter ihrer Fassade sehen – für Sie von ihr, gemeinsam.

Siphiwe Susan Carrey leitet in Stockach die Künstleragentur Sour Milk Bookings, mit der sie musikalische Veranstaltungen im Bereich des Reggae, Dub, Djungle oder Drum & Bass umsetzt, kuratiert und fördert. Mit Spitznamen wird sie Spoon genannt, weil die meisten Menschen ihren malawischen Vornamen nicht aussprechen können. Die Agentur Sour Milk Bookings fördert und liebt Kunst, Musik, Kultur, Literatur, Politik und Integration, erklärt Spoon Carrey, aber sie legt auch selbst bei Veranstaltungen als DJ auf.

Carrey wollte aktiv werden, trotz Lockdown

Im März 2020 hatte die Agentur noch im Neuwerk in Konstanz, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown, eine sogenannte Internationale Frauenwoche veranstalten können. Dabei ging es um feministische Themen. Doch in diesem Jahr war eine Neuauflage der Veranstaltungswoche nicht möglich.

Dennoch wollte das Chancengleichheitsbüro der Stadt Konstanz auch in diesem Jahr ein Frauenprojekt von Carreys Agentur unterstützen. Und so kreierte Spoon Carrey, ganz coronakonform, das Magazin.

Zum Internationalen Weltfrauentag Am 19. März 1911 fand der erste internationale Frauentag in Deutschland, Dänemark, Österreich, der Schweiz und den USA statt. Bei dem Protestmarsch forderten mehr als eine Million Frauen das aktive und passive Wahlrecht für Frauen. Am 8. März 1917 demonstrierten Frauen anlässlich des Internationalen Frauentages in St. Petersburg. In Textilfabriken traten Arbeiterinnen in den Streik und forderten andere Betriebe auf, sich anzuschließen, so dass schließlich 90.000 Menschen streikten. Am 12. März 1917 mündete diese Unzufriedenheit in einem Aufstand – die Februarrevolution. Aufgrund der epochalen Bedeutung dieses Ereignisses wurde 1921 in Moskau der Internationale Frauentag auf den 8. März festgelegt und wird seit 1922 in verschiedenen Ländern einheitlich begangen. Weitere Infos auf www.dgb.de. Das kostenlose Magazin zu 100 Jahre Weltfrauentag gibt es unter: www.sourmilk-bookings.com/magazine.

Spoon Carrey habe für das Magazin 2020 vier Kontinente bereist und dabei in 23 Ländern mit 57 Frauen gesprochen. Mit Lesben, Transsexuellen, mit Inter-, Nichtbinären und Queer-Frauen. Auch acht Frauen aus Landkreis und Stadt Konstanz sind dabei: eine Frau aus Stockach, eine weitere aus Aach.

Alle portraitierten Frauen kommen aus unterschiedlichen Berufen und Schichten. Sie sind Yogalehrerin, Pflegerin, Heilpraktikerin, Journalistin, Studentin und Eventmanagerin. Sie alle erzählen von ihrer Rolle als Frau in der Welt, von ihren Karrieren, von Frauen, die einen großen Einfluss auf sie haben. Sie erzählen davon, was der Weltfrauentag für sie bedeutet und von ihren Leben, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Alle Frauen haben etwas gemeinsam

Und doch eint sie alle eines: die Konfrontation mit Gewalt, Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Missbrauch. Spoon Carrey erzählt: „Alle Frauen auf dieser Welt sind unterschiedlich. Aber alle haben gesellschaftlich fast die gleichen Probleme.“

Spoon Carrey ist es ein Anliegen, die Probleme und das Leid anzusprechen, die so viele Frauen erlebt haben. Als schwarze Frau habe sie am eigenen Leib schon oft Diskriminierung und Ungerechtigkeit erfahren müssen.

Sie erzählt, dass sie bei ihrer abendlichen DJ-Tätigkeit oft gefragt wird: „Wo sind deine Kinder?“ Ihr Mann Nicolas Carrey aber werde so etwas nie gefragt. Das patriarchalische Denken, sagt Spoon Carrey, sei so tief in unserer Gesellschaft verhaftet, dass viele Menschen gar nicht mehr merken, wann oder wen sie diskriminieren.

Carrey will Frauen Mut machen

Es geht im Magazin deshalb darum, ein Bewusstsein für die Weiblichkeit zu schaffen. Um auch junge Frauen zu animieren, das zu tun, was sie wollen und sich nicht entmutigen zu lassen, erzählt Spoon Carrey. Darum ist das Magazin auch kostenlos.

Es liegt an öffentlichen Orten frei zum Mitnehmen aus – in Bibliotheken, Stadtbüchereien, Berufsschulen und vielen anderen Orten – nicht nur in Deutschland, sondern in insgesamt dreiundzwanzig Ländern. Wer gerne ein Exemplar haben möchte, der soll sich einfach an Carreys Agentur Sour Milk Bookings wenden.

Eine Botschaft an alle Frauen

Dann bekomme er es dann für den Versandkostenpreis zugesandt, sagt Carrey. Natürlich seien Spenden, die auch den Druck des Magazins überhaupt erst möglich gemacht hätten, willkommen, so Carrey weiter.

Als Botschaft gibt Spoon Carrey den Frauen abschließend mit auf den Weg: „Ich habe das starke Gefühl, dass wir gar nicht das schwache Geschlecht sind. Wir sind stark. Könnt Ihr uns sehen und hören? Wir sind hier und wir sind Frauen – jeden Tag, heute, gestern und morgen.“