Stockach vor 2 Stunden

Frau übersieht Umleitung mit Vorfahrtsänderung und verursacht Unfall in der Meßkircher Straße

Ein Leichtverletzter und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr an der Einmündung der Oberdorfstraße in die Meßkircher Straße.