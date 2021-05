Nachdem Thomas Warndorf nach Singen gezogen ist und damit nicht nur die Stadt Stockach sondern auch den Gemeinderat verlassen hat, rückt Franka Eylandt nach: Die 49-jährige Tierärztin übernimmt seine Ämter. Sie sei zwar kein SPD-Mitglied, habe auf Anfrage von Klaus Delisle aber auf der Liste dieser Partei kandidiert und genieße die volle Unterstützung des SPD Stadtverbands Stockach, erklärt sie.

Gebürtig aus Rostock

Franka Eylandt wird für die Sozialdemokraten im Gemeinderat sitzen und im Aufsichtsrat des Krankenhauses Stockach mitwirken. Nur den Posten als dritte Bürgermeister-Stellvertreterin nimmt sie nicht an. Eylandt, die in Rostock geboren wurde und ab ihrem dritten Lebensjahr in Hamburg aufwuchs, lebt seit 2008 in Stockach, davor wohnte ihre Familie zwei Jahre lang in Zoznegg.

Sie erzählt, sie habe die Kommunalpolitik immer verfolgt und sei sehr interessiert. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, werde mir alles ansehen und dann meine Schwerpunkte setzen.“ Zwei Hauptthemen liegen ihr am Herzen: „Ich möchte, dass im Jugendbereich was vorangeht und – das ist ja bei mir als Tierärztin klar – auch im Tierschutz.“ Franka Eylandt ist bereits Vorstandsmitglied im Tierschutzverein Radolfzell und dort die betreuende Tierärztin.

Die Familie unterstützt sie

Die dreifache Mutter lebt mit ihrem Lebensgefährten, der ebenfalls Mediziner ist, gleich neben ihrer Praxis im Lugoweg. Das sei ihr wichtig gewesen, um möglichst viel Zeit für die Familie zu haben. Der älteste Sohn ist gerade ausgezogen, die Tochter und der jüngere Sohn bleiben den Eltern noch eine Weile zuhause erhalten. Was sagen ihre Liebsten zu ihren neuen Aufgaben? „Meine Familie unterstützt mich – so wie wir uns gegenseitig sowieso immer unterstützen – in meinem Vorhaben und findet es sehr spannend, dass ich jetzt im Gemeinderat bin.“

Wenn Franka Eylandt neben ihrer vielseitigen Beschäftigung Zeit für sich hat, verbringt sie diese gerne in der Natur. „Ich habe zwei Ponys und drei Kutschen“, verrät sie. Während einer Kutschfahrt könne sie abschalten.