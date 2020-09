Der Förderverein des Stockacher Krankenhauses hat seit November 2019 etwa 100 000 Euro für die Klinik ausgegeben. Einige der Sachen, die für diesen Betrag in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum angeschafft wurden, haben Vorstandsmitglieder des Vereins und leitende Krankenhausmitarbeiter bei einem Pressetermin präsentiert.

Von den meisten dieser Dinge haben Patienten und Mitarbeiter unmittelbar etwas, beispielsweise von den Geräten, die im Schockraum der Inneren Medizin stehen. Dort gibt es nun unter anderem ein neues Elektrokardiogramm (EKG)-Gerät, das mit Mitteln des Fördervereins gekauft wurde. Es sei leichter zu bedienen und liefere bessere Qualität, erklärt Svjetlana Peka, Chefärztin der Abteilung Innere Medizin. Und Oberarzt Matthias Pohl ergänzt, dass das neue Gerät die Daten auch gleich digital ausgebe, was am vorigen Gerät nicht möglich gewesen sei. Früher habe der behandelnde Arzt den Ausdruck aufs Faxgerät legen müssen, um Messergebnisse zu verschicken, erzählt Peka. Ohne Fax sei die Qualität der Übermittlung deutlich besser.

Das Thema Digitalisierung zog sich durch den ganzen Termin. Denn die neuen Geräte sind auch wichtig für ein anderes Großprojekt, vor dem die Krankenhäuser der ganzen Region stehen, nämlich die digitale Patientenakte. „Damit soll es nächstes Jahr definitiv losgehen“, erklärte Bernd Zimmermann, Verwaltungsleiter des Krankenhauses, bei dem Termin. Auch an verschiedenen anderen Stellen wurden digital-fähige Geräte beschafft, um Älteres zu ersetzen. Dazu gehört unter anderem ein neues Belastungs-EKG oder ein neuer Computerarbeitsplatz, mit dem man eine Kabine für Lungenfunktionstests bedient.

Die Südfassade des Krankenhauses zeigt zur Stadt. Ende 2019 hat der Förderverein diesen Teil der Fassade sanieren lassen. Seitdem erstrahlt sie in weiß. | Bild: Freißmann, Stephan

Im Schockraum stehen unter anderem auch neue Wagen mit Utensilien für medizinische Notfälle und eine spezielle Notfall-Liege, mit der man Patienten ohne Umlagerung in verschiedenen Abteilungen untersuchen kann. Und einen Argon-Plasma-Laser samt Hochfrequenzgerät für verschiedene endoskopische Eingriffe kann die Internistik inzwischen auch benutzen. Bei den Geräten lege man Wert auf Qualität, sagt der Vereinsvorsitzende Hubert Steinmann: „Wir nehmen das beste, was auf dem Markt ist.“ Den Preis aller medizinischen Geräte, die der Verein für das Krankenhaus seit November 2019 gekauft hat, beziffert Steinmann mit etwa 48.000 Euro.

Auch abseits des Medizinischen hat der Förderverein im vergangenen Jahr angepackt. So wurde gegen Ende des Jahres 2019 die Südfassade saniert. Seitdem strahlt das Krankenhaus auch auf der Stadtseite in weiß. Laut Steinmann schlug allein dieses Projekt mit etwa 37.000 Euro zu Buche. Der Malerbetrieb habe dabei auch gleich das Gesimse mit gestrichen und die Steine gereinigt. Mit diesem bisher größten Abschnitt der Fassadensanierung gehört das frühere Altrosa an den Krankenhausmauern nun fast überall der Vergangenheit an.

Ende Oktober soll Tiefbau für neuen Bettentrakt beginnen

Nur links vom Eingang, wo der neue Bettentrakt angebaut werden soll, ist es noch zu sehen – denn es ergebe keinen Sinn, einen Fassadenabschnitt zu sanieren, der kurz darauf abgerissen wird, so Steinmann. Der Tiefbau für den neuen Bettentrakt soll Ende Oktober beginnen, sagte Verwaltungsleiter Zimmermann am Rande des Termins. Denn zuvor müsse noch ein Kanal verlegt werden, der im Grundstück liegt. Diese Arbeiten sollen laut Zimmermann in diesem Monat starten.

Bei Investitionen wie der Fassadensanierung ist die Außenwirkung das Thema für Hubert Steinmann. Als Einrichtung, die auch ein Wirtschaftsunternehmen ist, stehe das Krankenhaus im Wettbewerb: „Der erste Eindruck muss hervorragend sein.“ Dazu soll auch eine neue Einrichtung in Büros beitrage. Steinmann: „Man soll sehen, dass man beim Chef ist.“ Für die Büros von Chef-Internistin Peka und von Geschäftsführer Michael Hanke habe der Verein daher für etwa 4000 Euro neue Möbel beschafft.

Verwaltungschef des Krankenhauses sieht Defizite bei Finanzierung durch das Land

Beim Pressetermin gab es allerdings auch eine politische Dimension. Denn die medizinischen Geräte, die der Förderverein für das Krankenhaus anschafft, sind notwendige Erneuerungen oder haben einen Nutzen für Patienten und Personal. Die Anschaffung gelingt aber offenbar doch nur über den Verein. Verwaltungsleiter Zimmermann sieht die Verantwortung dafür beim Land Baden-Württemberg.

Die duale Krankenhausfinanzierung sei so organisiert, dass die Krankenkassen die Behandlung der Patienten finanzieren und das Land die Ausstattung der Krankenhäuser. „Doch das Land kommt dem nicht nach, weder beim Bau noch bei den Geräten“, so Zimmermann. Aus den anderen Krankenhäusern im Kreis höre er dasselbe, so Zimmermann. Werner Gaiser, CDU-Gemeinderat und erster Bürgermeisterstellvertreter, der auch stellvertretender Vorsitzender des Vereins ist, hob bei dem Termin die Unterstützung von Verwaltung und Gemeinderat für das Krankenhaus hervor.

Und was kommt als nächstes? Demnächst sollen die Fußböden im Krankenhaus saniert werden. Und wenn es nach dem Neubau des Bettenhauses ein Farbkonzept geben sollte, werde sich der Verein auch daran beteiligen.