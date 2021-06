Der Stand ist von 18. Juni, er kann sich aber sehen lassen: Die Teilnehmer am Stadtradeln in Stockach haben bislang 33.414 Kilometer zurückgelegt – und das seit 3. Juni. Bei der Aktion geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen.

Auf den Bildern sind Paul, Mariella, Friedrich, Theresa und Finn vom Team Radelzwerge vom Kindergarten in der Franz-Schubert-Straße zu sehen. | Bild: Umweltzentrum/Jessica Keller

33.414 Kilometer, das bedeutet eine Einsparung von 5000 Kilogramm Kohlendioxid, wie auf der entsprechenden Homepage abzulesen ist. Zur diesjährigen Halbzeit haben die Teilnehmer doppelt so viele Kilometer wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückgelegt, erklärte das Umweltzentrum in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus beteiligen sich in diesem Jahr deutlich mehr Teilnehmer. Jeder kann ein Team gründen oder einem bestehenden beitreten.

Auf dem Bild sind Andreas Auer, der Team-Captain vom Team Nissen und Velten Software, und seine Partnerin Sonja Stenzel, die für die Stadtbibliothek Konstanz radelt, zu sehen. | Bild: Andreas Auer

Bisher treten 208 Teilnehmer in 24 Teams für Stockach in die Pedale. Am erfolgreichsten ist bisher das Team Krankenhaus Stockach mit Kapitänin Marietta Schneider – es hat bisher 5082 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt hat. Auf dem zweiten Platz liegt das Team des Schwarzwaldvereins unter er Leitung von Siegfried Pauling mit 3628 Kilometern vor Team Stadtverwaltung Stockach mit Sebastian Scholze an der Spitze mit 3585 Kilometern.

Offenes Team Stockach (von links): Theresa Schell, Sabrina Molkenthin, Stefan Kätzner, Hanspeter Wibbelt. | Bild: Viktoria Flaum

Wer mitradeln möchte, kann sich noch unter www.stadtradeln.de/stockach registrieren lassen, über das Smartphone mit der Stadtradeln-App Kilometer melden oder handschriftlich in den vom Umweltzentrum Stockach bereit gestellten Erfassungsbogen Kilometer eintragen. Mehr Informationen und die Anmeldung zum Mitradeln gibt es unter www.stadtradeln.de/home. Fragen beantwortet das Umweltzentrum Stockach unter info@uz-stockach.de oder (0 77 71) 49 99.

Hintergrund Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entsteht im Verkehr. Ein Viertel der Verkehrs-Emissionen verursacht der Innerortsverkehr. Wenn 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid vermeiden.

Bis zum 30. September lädt der Landkreis Konstanz zu einer weiteren Fahrrad-Mitmachaktion ein. Auf der Rad-­Schnit­zel­jagd kön­nen Interessierte das Rad besteigen, um den Land­kreis vom Fahr­rad aus mit völ­lig neuen Augen zu sehen. Auf fünf ver­schie­de­nen Rou­ten war­ten Weg­punkte, Frei­zeitideen und täg­li­che Ziele für kleine und große Rad­fah­re­r. Weitere Information über www.radkultur-bw.de.