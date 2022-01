von Reinhold Buhl

Gut gepflegte Spazierwege gehören zu den wichtigen Faktoren für die Lebensqualität in einer Ortschaft. Schon oft wurde deshalb im Ortschaftsrat von Winterspüren über eine Instandsetzung des Spazierwegs in der Wanne diskutiert. Nun konnte in der Zwischenzeit auch zur Tat geschritten werden. Vier Winterspürer Ortschaftsräte machten sich auf, um zusammen mit einigen weiteren großen und kleinen Helfern aus dem Dorf den Spazierweg in der Wanne einer kleinen Frischzellenkur zu unterziehen.

Der Weg wurde von dicht bewachsenem Gestrüpp befreit. Die Helfer haben den Pfad so in mühevoller Arbeit auf insgesamt rund 400 Metern Länge wieder instand gesetzt. Die angefallenen Arbeiten wurden in einem rund fünfstündigen Arbeitseinsatz erledigt.