Nach langer Wartezeit ist das neue Feuerwehrhaus in Stockach-Seelfingen endlich fertig. Abteilungskommandant Christian Gunnesch und sein Stellvertreter Markus Schneider freuen sich mit den 24 Mitgliedern der Einsatzabteilung über den Umzug ins neue Domizil. „Von der Planung bis jetzt sind beinahe acht Jahre vergangen“, sagt Christian Gunnesch. „Der größte Teil der Einrichtung ist da, jetzt sind nur noch Feinheiten zu machen“, berichtete der Kommandant der Abteilung Mahlspüren im Tal/Seelfingen Ende August. Beim Umzug halfen auch die Jugendfeuerwehr und die Altersabteilung mit 15 Mitgliedern.

Die Feuerwehr und Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz bedauern, dass es aufgrund der Corona-Pandemie kein großes Einweihungsfest geben kann. Dieses soll nachgeholt werden. „Unsere Kameradschaft ist toll“, ist Christian Gunnesch froh, dass die einstmaligen Löschzüge Mahlspüren im Tal und Seelfingen zu einer Abteilung zusammengewachsen sind. Viele hätten in ihrer Freizeit geholfen, damit die Abteilungswehr im neuen Gerätehaus eine schlagkräftige Truppe sei.

Zur technischen Ausrüstung, die mit neuem Gerätehaus und Fahrzeug endlich auf einem guten Stand sei, komme auch die gute Ausbildung für die vielfältigen Aufgaben einer modernen Feuerwehr. Nun braucht es noch Nachwuchs. Der könne aus der vor drei Jahren gegründeten Jugendfeuerwehr kommen. Aber auch Erwachsene, die sich für die Leistungen und die Feuerwehrtechnik interessieren, seien herzlich willkommen. Der Abteilungskommandant findet es sehr schade, dass er das attraktive Angebot seiner Wehr aktuell nicht der Öffentlichkeit präsentieren kann.

Bürgermeister Rainer Stolz bekräftigte auf Nachfrage: „Ein altes Feuerwehrhaus für die Abteilung hat es nicht gegeben, vielmehr waren die Fahrzeuge in zwei kleineren Gebäuden untergebracht. Dies ist jedoch einer notwendig starken und schlagkräftigen Abteilungswehr mit modernem Gerät nicht zuzumuten.“ Davor gab es eigentlich nur enge Garagen für Fahrzeug und Feuerwehrtechnik. Schulungsräume, Duschen sowie Umkleiden waren nicht vorhanden und im Winter mussten die Angehörigen der Feuerwehr darauf achten, dass ihnen das Löschwasser nicht im Fahrzeug gefror.

Bevor das neue Feuerwehrgerätehaus bezogen werden konnte, wurden Fahrzeug und Ausrüstung in Garagen gelagert. Lange suchte man nach einem passenden Bauplatz oder Gebäude. Dann fand sich die Lösung: Das Schulhaus in der Ortsmitte war stark sanierungsbedürftig und wurde abgerissen, um einem modernen Feuerwehrgerätehaus Platz zu machen. Die Investition von rund einer Million Euro hat sich gelohnt, da ist sich nicht nur der Abteilungskommandant sicher.

Die Einsatzleitung hat im Erdgeschoss einen eigenen Raum. Hier befinden sich auch jeweils eine Damen- und eine Herren-Umkleide sowie sanitäre Anlagen. In der Fahrzeughalle nebenan haben zwei Feuerwehrfahrzeuge Platz. Über das Treppenhaus oder barrierefrei über einen Aufzug gelangt man ins Obergeschoss. Dort wurde ein 60 Quadratmeter großer Schulungsraum eingerichtet, der bei Bedarf um weitere 25 Quadratmeter erweitert werden kann, indem die mobile Schallschutzwand entfernt wird. Ergänzt wird der Schulungsraum von einer Küche, einem Abstellraum und Toiletten. Ein Keller mit Lagermöglichkeiten rundet das Raumangebot im Gebäude ab. „Wir sind fertig und freuen uns auf das neue Gebäude. In dem ist noch Platz für das versprochene zweite Fahrzeug, einen Mannschaftstransportwagen“, so Gunnesch.

Beim Blick zurück stellt er fest, dass sich in seiner Zeit als Abteilungskommandant viel getan hat: Ein neues Fahrzeug, ein neues Feuerwehrgerätehaus, die Zusammenlegung der beiden Löschzüge und die Gründung der Jugendfeuerwehr sind wichtige Meilensteine. Dank der neuen Schulungsräume könne nicht nur der Ausbildungsstand auf hohem Niveau gehalten werden. Auch die Pflege der Kameradschaft sei nun um einiges einfacher. „Der Kamerad ist im Einsatz die beste Lebensversicherung“, sagt Christian Gunnesch und hebt damit hervor, wie wichtig das Vertrauen und ein eingespieltes Team seien. Dazu könnten auch bald Frauen gehören, die Möglichkeiten sind geschaffen und erste Interessentinnen gebe es auch.

Die Feuerwehr Stockach hat viele Abteilungen, um das gesamte Einsatzgebiet abdecken zu können. Sie arbeiten im Ernstfall auch abteilungsübergreifend zusammen. Die Abteilungen Winterspüren und Mahlspüren im Tal/Seelfingen gehören zum Ausrückebereich Ost. Neben den Einsätzen in ihren beiden Orten rücken sie auch zu Einsätzen in Bonndorf und Nesselwangen aus, die auf dem Gemeindegebiet von Überlingen liegen. Um bei Bränden, technischer Hilfeleistung und anderen Gefahren- oder Notfallsituationen schnell einsatzbereit zu sein, bedarf es guter Ausbildung und Ausrüstung. Das neue Feuerwehrgerätehaus ist dabei ein wichtiger Bestandteil.