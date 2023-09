Stockach-Hoppetenzell vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz wegen brennendem Stromkabel

Ein gemeldeter Flächenbrand hat sich am Montagabend in der Alois-Sartory-Straße in Hoppetenzell laut einer Mitteilung der Feuerwehr vor Ort als Stromkabelbrand herausgestellt.