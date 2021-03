Stockach-Hoppetenzell vor 2 Stunden

Feuerwehreinsatz: Keller und Treppenraum stehen unter Wasser

Wegen eines unter Wasser stehenden Kellers in der Wassergasse in Hoppetenzell musste die Kleineinsatzgruppe der Abteilung Hoppetenzell der Feuerwehr Stockach am Samstag um 11.40 Uhr ausrücken.