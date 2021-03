Aufmerksame Nachbarn hörten am Montag um die Mittagszeit in einer Nebenwohnung im alten Rathaus in der Hauptstraße einen Rauchmelder piepsen. Da niemand zuhause war, informierten sie die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen anrückte.

Mehrere Fahrzeuge rückten an. | Bild: Löffler, Ramona

Laut Kommandant Uwe Hartmann wurde die Tür geöffnet und die Wohnung kontrolliert. Die Einsatzkräfte konnten aber keinen Rauch und kein Feuer feststellen. „Der Rauchmelder hat aus einem unbekannten Grund ausgelöst“, so Hartmann.

Die Einsatzkräfte konnten alle Geräte wieder einpacken und abrücken. | Bild: Löffler, Ramona

Der Einsatz erreget viel Aufsehen, da viele in den angrenzen Häusern und Geschäften sahen, wie die Feuerwehr und Polizei mit Blaulicht und Sirene anrückten sowie mit Atemschutzausrüstung und anderen Geräten das Gebäude betraten.