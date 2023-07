Ein neues Führungsteam steht nun an der Spitze der Abteilung Kernstadt der Feuerwehr Stockach. Denn Kommandant und Stellvertreter gab beide vorzeitig ihre Ämter ab. Oliver Braunstein hat die Kernstadt-Wehr drei Jahre lang als Kommandant geführt. „Eigentlich wäre die nächste Wahl erst im Jahr 2025 gewesen“, erklärt Uwe Hartmann, Kommandant der Stockacher Gesamtwehr. Aber manchmal komme es eben anders als man denke.

Bei der Generalversammlung, die diesmal wieder im Schulungsraum der Feuerwehr in der Zozneggerstraße stattfand, war deswegen der Hauptpunkt die Wahl eines neuen Abteilungskommandanten sowie dessen ersten und zweiten Stellvertreters. Bisher gab es nur einen Stellvertreterposten, den Markus Rebholz innehatte. Aber auch Rebholz gab seinen Posten auf, so dass auch die Wahl der Stellvertreter nötig war. Dies fand in geheimer Wahl mit Stimmzetteln statt.

Uwe Hartmann (rechts), Kommandant der Gesamtwehr, verabschiedet Abteilungskommandant Oliver Braunstein (links) sowie dessen Stellvertreter Markus Rebholz. | Bild: Reinhold Buhl

Bernd Zimmermann war der einzige Kandidat

Bei der Wahl zum Abteilungskommandanten gab es nur einen Kandidaten: Bernd Zimmermann, der mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde. Zimmermann (51) ist bereits seit 34 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und kennt die Stockacher Wehr sehr gut. Er hat die Zugführerausbildung und fungiert im Rang eines Brandmeisters. Jetzt als Kommandant der Kernstadt-Wehr wird er an einem silbernen Stern mit zwei silbernen Streifen auf seinen Schulterklappen zu erkennen sein.

Bei der Wahl seiner beiden Stellvertreter musste es einen zweiten Wahlgang geben, da die Kandidaten im ersten Gang nicht die absolute Mehrheit erreichten. Bei der Stichwahl setzte sich dann Patrick Bach als erster Stellvertreter und Fabian Dreher als zweiter Stellvertreter durch.

Rainer Stolz gratulierte den Gewählten. „Ich hoffe auf ein gutes Miteinander“, denn nur wenn die Gemeinschaft stimme, funktioniere auch die Wehr.

Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stockach war sehr gut besucht. Nach Corona fand sie wieder im Schulungsraum im Feuerwehrhaus statt. | Bild: Reinhold Buhl

Große Aufgaben und eine Verzögerung

Auf das neue Führungsteam, das für fünf Jahre gewählt wurde, warten große Aufgaben und Herausforderungen, wie Uwe Hartmann erklärte, denn in dessen Händen wird das große Projekt neues Feuerwehrhaus liegen.

„Ich hatte gehofft, dass ich mit Ihnen noch den ersten Spatenstich machen könnte“, sagt Hartmann an Bürgermeister Rainer Stolz gerichtet. Daraus werde jetzt leider nichts, da Stolz zum Jahresende als Bürgermeister aufhört und im Oktober sein Nachfolger gewählt wird.

Der angesprochene Bürgermeister bedauerte die Tatsache der Verzögerung ebenfalls: „Es gibt Umstände, die das Projekt im ursprünglich geplanten Zeitrahmen unmöglich machen“, sagte Stolz, nannte aber keine Details. Stadtbaumeister Lars Heinzl habe ihm eine Zeitschiene bis 2027/28 signalisiert.

Beförderungen Marlene Hirling, Selin Klement, Valeri Gleiser, Micha Wernet, Jan Weber und Robin Klement wurden zu Feuerwehrmann/Frau befördert, Emily und Sebastian Wolter und Marco Hirling zu Oberfeuerwehrmann/Frau und Margitta Klement , Madeleine Muffler, Frank Dull, Benjamin Oßwald, Felix Ritter sowie Arne Jansen-Troy zu Hauptfeuerwehrmännern/Frauen. Thomas Fuchs wurde zum Oberlöschmeister befördert. Luca Bornhorst, Philipp Braunstein, Thomas Fuchs, Marlene Hirling, Jürgen Kiewning, Andreas Meier, Felix Ritter und Nico Schätzle sind jetzt Mitglieder des Abteilungsausschusses Kernstadt.

Umstellung auf die digitale Alarmierung ist gemacht

Ein weiteres wichtiges Großprojekt konnte laut Hartmann allerdings bereits realisiert werden: Im Mai 2023 erfolgte die Umstellung der bisherigen analogen Alarmierung auf die neue digitale Alarmierung der Feuerwehr Stockach. Damit endet die Ära der seit 1976 bestehenden alten analogen Technik im Landkreis. Mit der Umstellung auf die digitale Alarmierung gibt es ab sofort auch eine neue Alarm- und Ausrückordnung, die für die Feuerwehr Stockach ausgearbeitet und umgesetzt wurde.

Bei der Generalversammlung gab es zahlreiche Beförderungen. Das Bild zeigt die Beförderten flankiert von Markus Rebholz (links) und Oliver Braunstein (rechts). | Bild: Reinhold Buhl

Die Berichte der Ressortleiter wurden wieder in voller Länge verlesen, anders als bei den Versammlungen während der Corona Zeit. Kassenwart Arne Jansen-Troy berichtete von einer ausgeglichenen Kasse, deren Einnahmen und Ausgaben sich die Waage hielten.

Emily Wolter, die für die verhinderte Schriftführerin Michelle Boxberger den Bericht vorlas, berichtete von 65 aktiven Feuerwehrleuten, von 50 Proben aufgeteilt auf zwei Löschzüge sowie von vielen Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen. Den Bericht zu den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr verlasen Mark Savoisko und Keanu Bergerweiß.

Oliver Braunstein (links) bedankt sich bei Jürgen Klink, der nach vielen aktiven Jahren in die Alterswehr wechselt. | Bild: Reinhold Buhl

Gesamt-Wehr hatte rund 190 Einsätze

In seinem letzten Bericht als Abteilungskommandant betonte Oliver Braunstein die Wichtigkeit der Arbeit der Feuerwehrleute und bedankte sich in seinem Schlusswort für das ihm entgegengebrachte Vertrauen während seiner Amtszeit.

Die Pressesprecher Felix Ritter und Fabian Dreher berichteten über 190 Einsätze der Gesamt-Wehr, wobei das Spektrum der Einsätze sich stets erweitere. Damit meinten spielten auf technische Veränderungen im KFZ-Bereich mit Hybrid und E-Fahrzeuge an.

Mark Savoisko (links) und Keanu Bergerweiß verlesen den Bericht der Jugendfeuerwehr. | Bild: Reinhold Buhl

Christine Oßwald, zuständig für die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten, berichtete von 1245 Schülern und 501 Kindergartenkinder, die an der Brandschutzerziehung teilgenommen hätten. Außerdem erzählte sie von einer Übung zum Schuljahresbeginn, bei der die zügige Räumung der Grundschule Stockach erfolgreich abgehalten wurde.

„Innerhalb von dreieinhalb Minuten war das Gebäude komplett geräumt, und nach weiteren dreieinhalb Minuten hatten sich 400 Kinder und 50 Lehrkräfte am Sammelplatz im Stadtgarten eingefunden“, sagte sie.