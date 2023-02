Drei Jahre mit vielen Einsätzen standen im Mittelpunkt der jüngsten Hauptversammlung der Mühlinger Feuerwehr. Der Saal des Mühlinger Gasthaus Adler war hierbei voll besetzt und zeigte das große Interesse an der Feuerwehr und den anstehenden Wahlen in der Sitzung, bei denen die Feuerwehr mit Markus Fecht einen neuen Kommandanten erhielt.

Nach einem sehr umfangreichen Schriftführerbericht von Jürgen Heine, welcher viele Einsätze im Bereich der Technischen Hilfe, Nottüröffnungen und Proben zusammenfasste, gab es auch einige Einsatzstichworte, die einer besonderen Erklärung bedurfte. So wurde die Wehr beispielsweise in den frühen Morgenstunden des 14. März 2021 an das Mühlinger Sparkassengebäude gerufen. Eine unklare Geruchsentwicklung beim Eintreffen der Polizei nach dem Versuch von unbekannten Tätern, den Geldautomaten vor Ort zu öffnen galt es abzuklären.

Kassier berichtet zum letzten Mal

Auch der Einsatz im Rahmen der Überlandhilfe beim Starkregenereignis in Mühlhausen-Ehingen im Juli 2021 war mitunter ein prägendes Erlebnis für die Mühlinger Kameraden. Ein Waldbrand, der Brand eines unbewohnten Gebäudes im Mühlinger Ortsteil Schwackenreute, ein brennendes Fahrzeug in einer Garage innerhalb von Zoznegg und zahlreiche Einsätze als Folge von Unwettern mit Starkregen in der Gemeinde folgten. Kassier Thomas Traber verlas an diesem Abend seinen letzten Bericht in seiner über 20-jährigen Amtszeit. Bei den Wahlen wurde dann aber auch der Blick in die Zukunft gerichtet. Wie bei der Feuerwehr üblich wurden alle Wahlen schriftlich und nacheinander abgehalten. Nachdem sich Kommandant Markus Riffler nach über 20 Jahren an der Spitze der Abteilung zurückziehen wollte, galt es einen Nachfolger zu wählen. Dabei und bei der Personalie des Stellvertreters zahlte sich eine jahrzehntelange gute Vorarbeit aus. Markus Fecht stellt sich als Rifflers Nachfolger und Marc Truckenbrod für das Amt des Stellvertreters zur Wahl. Sie sind bestens ausgebildet und gewohnt, in Notsituationen die Kameraden anzuleiten. Sie wurden mit dem Vertrauen sämtlicher Kameraden dafür belohnt.

Im nächsten Schritt wurden Jürgen Heine als Schriftführer und Dominik Beha als Kassier mit demselben Traumergebnis gewählt. Vier Mitglieder für den Feuerwehrausschuss galt es ebenfalls zu wählen: Thomas Traber, Sven Truckenbrod, Steffen Honold und Johannes Fußnegger. Die neuen Kassenprüfer sind Lukas Traber und Tobias König, welche die Wahl ebenfalls annahmen. Bürgermeister Thorsten Scigliano fungierte bei der Wahl als Wahlleiter und gratulierte allen Funktionsträgern zu den Traumergebnissen, wie er es bezeichnete.

Im Anschluss an die Wahlen folgte die Verabschiedung von Kommandant Markus Riffler und Kassier Thomas Traber. Beide erhielten in Begleitung ihrer Ehefrauen symbolische Geschenke. Die Frauen bekamen einen farbenfrohen Blumenstrauß.

Beförderungen und neue Mitglieder

Neben vielen Beförderungen gab es bei der Mühlinger Feuerwehr auch vier Übertritte in die Altersabteilung, worüber sich Otto Lohr als Vertreter der Altersabteilung sehr freute. Auch über drei neue Mitglieder kann man sich in Mühlingen freuen: Theo Fischer, Ingo Schaz und Peter Schubert.

Zum Abschluss der Versammlung nutzte Markus Riffler noch die Möglichkeit und bedankte sich mit einem kurzen Rückblick bei seinen Kameraden. Er werde nicht komplett ausscheiden, da er noch zwei Jahre als Gesamtkommandant gewählt sei. Allerdings sei er nun auch etwas erleichtert. „Steht bitte der neuen Führung auch treu zur Seite“, lautete sein ausdrücklicher Wunsch an alle anwesenden Kameraden, denen er für das Jahr 2023 stets eine gesunde Rückkehr aus den Einsätzen wünschte.

Manfred Jüppner, der als Vorsitzender des DRK Ortsverbandes Stockach gemeinsam mit einigen Mitgliedern am Versammlungsabend teilnahm, dankte ebenfalls für stets hervorragende Zusammenarbeit mit der Mühlinger Wehr. Ganz besonders dankte er für die überaus große Unterstützung beim Umzug in die neue Unterkunft.