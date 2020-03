von SK

Der Einsatz fand am Samstagabend statt, wie die Feuerwehr Stockach nun mitteilt. Demnach ging der Alarm bei den Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Kernstadt um 20.08 Uhr ein. Gemeldet wurde ein Gebäudebrand in der Espasinger Straße in Wahlwies. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte aber nur ein kontrolliertes Reisigfeuer fest. Ein Einsatz war nicht erforderlich, nach etwa einer halben Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken.

Die Corona-Pandemie beeinflusst allerdings auch die Arbeit der Feuerwehr. In jedem Fahrzeug war nur eine reduzierte Besatzung vertreten, heißt es in der Meldung. Weitere Kräfte blieben in den Gerätehäusern in Bereitstellung. Im Einsatz war die Feuerwehr Stockach mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften, 32 Kräfte blieben in Bereitstellung. Die Polizei brach die Einsatzfahrt nach der ersten Rückmeldung ab.