Eine Person ist laut einer Mitteilung der Feuerwehr an Allerheiligen bei einem Arbeitsunfall in einem Stockacher Lebensmittelbetrieb in einem Apfelsilo bis zum Bauch verschüttet worden. Die Alarmierung sei kurz vor 15 Uhr gekommen. Die Person habe sich in einem Bereich des Silos befunden, in dem die Äpfel über ein Kanalsystem mit Wasser zu ihrer weiteren Verarbeitung transportiert werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten bereits mehrere Ersthelfer versucht, die Person aus ihrer Zwangslage zu befreien. Die Feuerwehr habe über die Drehleiter einen mit Seilen gesicherten Retter hinunter gelassen. Dieser habe versucht, die Person mit Schallbrettern vor weiteren Äpfeln zu schützen.

Der Retter sowie ein Ersthelfer hätten dem Patienten eine Bandschlinge um den Brustkorb angelegt und gleichzeitig sei im Bereich des Kanalsystems per Hand durch weitere Helfer der Fuß befreit worden. Per Flaschenzug sei schließlich die Befreiung aus der Grube geglückt und der Rettungsdienst habe sich um die Person gekümmert.

Nach rund 1,5 Stunden sei der Einsatz für die Feuerwehr beendet gewesen. Es seien 18 Kräfte im Einsatz gewesen.