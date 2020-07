Die Abteilungen Wahlwies und Espasingen wurden laut einer Mitteilung der Feuerwehr um 12.45 Uhr nach Wahlwies alarmiert. Anwohner berichteten, dass ein Lastwagen dem Schlamm am Adler-Buckel in der Kurve verloren hatte, so die Feuerwehr.

Der Schlamm auf der Straße stellte eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Die Einsatzkräfte spritzten die Straße ab und säuberten sie. Dazu musste der Verkehr auf der Durchgangsstraße kurzzeitig angehalten werden.