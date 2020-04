von SK

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend, wie die Feuerwehr Stockach in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach haben Unbekannte oberhalb der Heidenhöhlen beim Stockacher Stadtteil Zizenhausen ein Lagerfeuer entzündet. Die Polizei habe die Feuerwehr um 22.17 Uhr dorthin alarmiert. Die Einsatzkräfte der Abteilung Zizenhausen haben das Feuer gelöscht und mit Erde bedeckt, damit es nicht wieder aufflammen kann. Im Einsatz waren laut der Pressemitteilung acht Feuerwehrleute, sechs weitere waren in Bereitschaft.