Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte es in einem Container auf dem Gelände eines Betriebes. Auch davor stehende Säcke seien betroffen gewesen. Eine Kleineinsatzgruppe rückte aus. Noch vor Beginn der Löscharbeiten habe man dafür gesorgt, dass das abfließende Wasser nicht in das Abwassersystem eindringen konnte und in einen extra Auffangbehälter geleitet wurde. Dann habe ein Atemschutztrupp die Flammen gelöscht. Dabei sei besonders wassersparend vorgegangen, um eine unnötige Kontamination des Löschwassers zu verhindern.

Im Anschluss seien sämtliche verwendete Materialien abgespült und gereinigt worden. Der Atemschutztrupp habe noch vor Ort frische Einsatzkleidung erhalten. Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften vor Ort. Nach etwa zweieinhalb Stunden sei der Einsatz beendet worden. Auch die Feuerwehr sowie der Betreiber des Unternehmens seien vor Ort gewesen.