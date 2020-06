Der Storchennachwuchs hat es in diesem Jahr im Nest auf dem Kriegerdenkmal nicht geschafft. Hans und Nelli II hatten zwei Küken, doch diese waren noch recht klein, als die regnerischen Tage kamen. Sie hatten noch keine schützenden Federn und so passierte offenbar, was in der Natur häufig vorkommt: Nässe und Kälte führten zu ihrem Tod.

Seit etwa Montag war keine Bewegung mehr im Nest zu sehen. In der Regel ist es so, dass die Elternstörche tote Junge aus dem Nest werfen. Das kann mehrere Tage dauern, da die Störche trauern.

So sah es um den 20. Mai herum im Storchennest aus. Die beiden Küken waren etwa zwei Wochen alt. | Bild: Löffler, Ramona

Am Freitagmorgen lag einer der toten Jungstörche auf dem Boden neben dem Kriegerdenkmal. Deshalb habe das Ordnungsamt die Bergung beider Küken durch die Feuerwehr veranlasst, erklärte dessen Leiter Peter Fritschi auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Per Drehleiter holte die Feuerwehr einen toten Jungstorch aus dem Nest, der dort tagelang bei den trauernden Elternstörchen lag. Das andere Küken hatten die Störche bereits aus dem Nest geworfen. | Bild: Daniela Grundler

Die Feuerwehr kam ganz unbürokratisch mit dem Drehleiterfahrzeug und holte das zweite tote Küken aus dem Nest. Die Elternstörche waren beide gerade anwesend und flogen auf das gelbe Kreuz von St. Oswald, als sich der Drehleiterkorb näherte.