Da der Hubsteiger der Stadtwerke Stockach kurzfristig nicht einsatzfähig gewesen sei, habe die Feuerwehr mit der Drehleiter bei der Suche nach dem Fehler an den Strommasten unterstützt. „Nach Abschluss der Arbeiten an verschiedenen Strommasten hatten alle Haushalte wieder Strom“, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. Die Drehleiter sei von etwa 21.30 bis 23.30 Uhr im Einsatz gewesen.