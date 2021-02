Bisher ist das große Hochwasser im Raum Stockach ausgeblieben. In anderen weiten Teilen des Südwestens, am Hochrhein, im Schwarzwald und im Bodenseekreis hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehren in den letzten Tagen häufiger mit den Wassermassen zu kämpfen.

Wenig Zuflüsse in den See

Für den Raum Stockach gibt Steffen Bretzke, Kommandant der Feuerwehr in Bodman-Ludwigshafen, erst einmal Entwarnung. „Bei den betroffenen Gebieten im Bodenseekreis liegt das Hochwasser an den vielen Zuflüssen“, sagt Steffen Bretzke gegenüber dem SÜDKURIER. Diese treten über die Ufer.

In der Region um Stockach gebe es da weniger Probleme, lediglich die Stockacher Aach führe viel Wasser, beispielsweise wie an der Kläranlage. Hier stehen die nahegelegenen Obstbäume tief im Wasser. Dies sei allerdings nicht außergewöhnlich, so handele sich bei diesem Bereich um die Stockacher Aach ohnehin um ein Überschwemmungsgebiet, erklärt Bretzke.