Laut einer Mitteilung der Feuerwehr brannte in einem leer stehenden Gewächshaus verschiedener Unrat auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter. Die Einsatzkräfte hätten einen Feuerlöscher gegen die Flammen eingesetzt. Es seien 19 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen vor Ort gewesen. Da sich der Brand in einem Gebäude befand, wurde dieser bei der Alarmierung als Gebäudebrand eingestuft, so die Feuerwehr.