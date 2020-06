von sk

Stockach – Die Stadt bietet eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder aus Stockach und den Ortsteilen in den Schulferien an. Die Termine in den Sommerferien sind laut der Ankündigung: 3. August bis 7. August, 31. August bis 4. September, 7. September bis 11. September. Die Betreuung findet in den Räumen der Grundschule Stockach, jeweils von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr, statt und ist tageweise buchbar. Jeder Betreuungstag kostet 12 Euro. Die Anzahl der Plätze ist auf 30 Kinder begrenzt.

Anmeldungen für die Betreuung sind verbindlich

Unbedingt beachtet werden sollte, dass die Anmeldung verbindlich ist. Erfolgt eine Abmeldung weniger als ein Monat vor Betreuungsbeginn, ist der Elternbeitrag auch bei Nichtteilnahme zur Zahlung fällig.

Die Stadtjugendpflege und das Kulturamt Stockach seien bemüht, ein Sommerferienprogramm auf die Beine zu stellen und haben verschiedene Veranstaltungen geplant. Da die Corona-Verordnungen des Sozialministeriums immer wieder neu angepasst werden, könne derzeit noch keine Aussage dazu getroffen werden, welche Veranstaltungen schlussendlich gemacht werden können. Die Veranstaltungen werden voraussichtlich Mitte/Ende Juli auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Unter diesen Umständen wird es in diesem Jahr kein gedrucktes Programmheft geben, so die Mitteilung.

Informationen und Anmeldung bis Mittwoch, 15. Juli unter der Telefonnummer (0 77 71) 802-194 oder per E-Mail an n.mattes@stockach.de