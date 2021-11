Ein Mann und ein Flügel bescherten 50 Gästen im Bürgerhaus Adler Post einen kurzweiligen Abend: Klavierkabarettist William Wahl hatte es bei seinem Auftritt nicht ganz leicht, denn er blickte in maskierte Gesichter von Menschen, die mit weitem Abstand zueinander saßen.

Mit „Wahlgesänge“ durchs Land

Unverzagt ging er ans Werk und gewann schon mit dem ersten Stück die Sympathie des Publikums. Wahl tourt mit seinem Programm „Wahlgesänge“ durch Deutschland und setzte mit dem Stück „In Flagranti“ gleich das erste Glanzlicht. Er meide künftig diesen „Platz der Unterwelt“ und gehe „dies Jahr wieder mit den Ander‘n – wandern“, hieß es darin.

Aus dem Lied „Picture Postcards from LA“ von Joshua Kadison machte William Wahl eine deutsche Version. Dafür habe er die Handlung aus dem Mittleren Westen der USA in die brandenburgische Provinz verlegt, erklärte er. Die Namen blieben und so schickte ihm am Ende Angie, die es nach Berlin geschafft hatte, eine Karte aus dem Bundeskanzleramt in die Uckermark.

Liebeslieder am Klavier

Sein Programm enthielt Liebeslieder mit ungeahnten Wendungen, die er sowohl stimmlich als auch am Klavier meisterhaft präsentierte. Er übertrug das Bewertungssystem aus dem Internet auf seine Beziehungen und vergab im Lied fünf Sterne an seinen Schatz. Wer dachte, das sei die Höchstzahl, irrte: „Fünf von zehn, höher kann ich leider nicht geh‘n – zumindest nicht bei dir. Und wenn du weiternörgelst, sind es ganz schnell vier.“

Interessant war William Wahls Experiment zu Moll und Dur. Im Leben zu sagen, alles Schlechte passiere nur einem selbst, sei durch die Moll-Brille betrachtet. Sich zu sagen, man mache das Beste aus allem, was geschieht, sei Dur. Jeder habe Einfluss auf die Melodie seines Lebens, so Wahl.

Er variierte sein Lied entsprechend und ließ das Publikum raten, ob es sich um Dur oder Moll handle. Dass der Text sich dabei ebenfalls deutlich veränderte, bestritt er augenzwinkernd. Da spiele die Musikpsychologie den Zuhörern einen Streich. „Auf ganz subtile Weise scheint das Lied weniger fröhlich zu sein.“