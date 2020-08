von Sk

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 35 und 44 Jahren sind Beamte des Polizeireviers Stockach am Montag gegen 18.45 Uhr in die Heinrich-Fahr-Straße gerufen worden. Wie die Polizei im Rahmen einer Presseinformation mitteilte, waren die beiden Männer in Streit geraten, in dessen Verlauf der 44-Jährige dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Daraufhin soll der Geschädigte eine Motorsäge gestartet haben, woraufhin der 44-Jährige sich bedroht fühlte, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Laut Polizeiangaben wurden Ermittlungen bezüglich dem genaueren Sachverhalt während des Streites aufgenommen.