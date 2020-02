Schon am frühen Morgen ab 6 Uhr spielten die Haselstrauchmusikanten zum Wecken in ganz Raithaslach auf. Um 14 Uhr ging es mit dem närrischen Musikverein voran von Münchhöf mit dem Narrenbaum im Schlepptau in Richtung Raithaslach. Unter dem Motto: