Annegret Kramp-Karrenbauers Mann begleitet sie am Schmotzigen Dunschtig nach Stockach. Und zeigt sich dort als bescheidener, aber stolzer Ehemann

Helmut Karrenbauer erschien am Schmotzigen Dunschtig in Stockach ohne Kostüm. Sattdessen trug er Hemd, Jackett und Jeans. "Wir haben nicht erwartet, dass hier so viel los ist", gab der Mann der begeklagten Annegret Kramp-Karrenbauer zu.