von Marcel Jud

Wie in anderen Teilen des Narrenlandes starten auch in Stockach und den Umlandgemeinden zahlreiche Narrenvereine die Fasnacht mit ihren traditionellen Versammlungen und Sitzungen am Sonntag, 11. November. Einige treffen sich gar um punkt 11.11 Uhr, um der närrischen Zahl Elf vollauf gerecht zu werden (siehe Kasten).

An den Sitzungen der Narrenvereine werden häufig verdiente Mitglieder geehrt sowie Neumitglieder aufgenommen. Meistens wird auch das Motto der kommenden Fasnacht vorgestellt. Im Folgenden ein Überblick zu den Sitzungen der Narren, die ihre Versammlungen öffentlich publiziert haben:

Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister: Bereits heute Freitag, 9. November, feiert die Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister Honstetten die Fasnachtseröffnung mit einem Helferfest ab 20 Uhr im Clubheim des RSV Hon­stetten.

Narrenvereinigung Zizenhausen: Die Narrenvereinigung Zizenhausen trifft sich am Sonntag, 11. November, pünktlich um 11.11 Uhr im Gasthaus zum Hirschen in Windegg. Bei der Sitzung werden der Narrenkalender und die neuen Mitglieder der einzelnen Gliederungen vorgestellt. Neben der Vereinsehrung des Narrenvereins werden durch den Landvogt der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, Christian Herz, auch verdiente Mitglieder ausgezeichnet.

Sunnelöscherz unft Mühlingen: Auch die Sunnelöscherzunft Mühlingen hält ihre Hauptversammlung bereits früh ab. Um 11.11 Uhr kommen ihre Mitglieder im Gasthaus Adler in Mühlingen zusammen. Das Tagungsprogramm sieht unter anderem die Entlastung des Vorstandes und die Gestaltung der Fasnacht 2019 vor.

Schneckenbürgler Narrenzunft Zoznegg: Ebenfalls um 11.11 Uhr treffen sich die Narren der Schneckenbürgler Narrenzunft Zoznegg in der Zimmererklause „Zum Schopf" in Mühlingen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Entlastung des Vorstands, die Abstimmung über die Anpassung der Vereinssatzung sowie Neuwahlen.

Hobixerz unft Mainwangen : Um 11.11 Uhr findet auch die Hauptversammlung der Hobixerzunft Mainwangen im Gemeindesaal Mainwangen statt. Unter anderem stehen die Wahl des Vorstands und die Bekanntgabe des Fasnachts-Mottos 2019 an.

Frosch-Zunft Hoppetenzell: Die Frosch-Zunft Hoppetenzell hält ab 11.11 Uhr ihre Hauptversammlung im Land­gasthof Grüner Baum ab.

Narrenverein Krebsbachputzer: Ab 18 Uhr trifft sich der Narrenverein Krebsbachputzer zu seiner Hauptversammlung in der Lochmühle-Festscheune in Eigeltingen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Wahlen sowie die Bekanntgabe der Termine und des Mottos der kommenden Fasnet.

Narrenverein Thalia Mahlspüren: Der Narrenverein Thalia Mahlspüren im Tal hält um 18.11 Uhr im Schulsaal von Mahlspüren seine Hauptversammlung ab. Es werden unter anderem die Elferräte gewählt und die Termine und das Motto der Dorffasnet 2019 vorgestellt. Zum Abschluss gibt es einen Rückblick auf die Dorffasnacht 2018.

Narrenverein Taubenriedgärtner Seelfingen : Ab 19.11 Uhr lädt der Narrenverein Taubenriedgärtner Seelfingen zu seiner Narrenversammlung ins Gasthaus Adler in Seelfingen ein.

Narrenverein Nellenburg H indelwangen: Um 19.30 Uhr beginnt die Sitzung des Narrenvereins Nellenburg Hindelwangen im Landgasthof Hindelwanger Adler. Neben der Entlastung des Narrenrates und Neuwahlen werden auch das Programm und die Termine für die kommende Fasnacht bekannt gegeben.

Narrenverein Trube- Drescher Espasingen: Der Narrenverein Trube Drescher Espasingen lädt ab 20.11 Uhr zu seiner Narrenversammlung ins Gasthaus Ampel in Espasingen ein. Neben den Ehrungen durch die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee werden das Motto und der Ablauf der kommenden Fasnacht bekannt gegeben. Auch die Wahlen der Narreneltern, des Narrenpolizisten und des Standesbeamten stehen auf dem Programm.

Stierzunft Muhwiesen: Zur selben Zeit trifft sich auch die Stierzunft Muhwiesen. Sie beginnt ihre Narrenversammlung um 20.11 Uhr im Gasthaus Frieden in Wahlwies. Neben den Wahlen werden unter anderem das Motto und der Planungsstand zur Fasnacht bekannt gegeben.

Zur selben Zeit trifft sich auch die Stierzunft Muhwiesen. Sie beginnt ihre Narrenversammlung um 20.11 Uhr im Gasthaus Frieden in Wahlwies. Neben den Wahlen werden unter anderem das Motto und der Planungsstand zur Fasnacht bekannt gegeben. Narrenverein Moofanger Nenzingen: Der Narrenverein Moofanger Nenzingen hält um 20.11 Uhr seine Generalversammlung im Cafe Schönenberger Hof ab.

Der Narrenverein Moofanger Nenzingen hält um 20.11 Uhr seine Generalversammlung im Cafe Schönenberger Hof ab. Narrenverein Halbolfer Orsingen: Erst in einer Woche, am Freitag, 16. November, hält der Narrenverein Halbolfer Orsingen seine Hauptversammlung im Gasthaus Hecht ab.

Die närrische Zahl Elf Während der Fasnachtszeit wird die alltägliche und gewöhnliche Ordnung aufgehoben oder überschritten. Es liegt daher nahe, dass auch die Zahl Elf etwas mit dieser Grenzüberschreitung zu tun haben muss. Die Elf gilt seit dem Mittelalter als närrische und dadurch unchristliche Zahl, die außerhalb der Norm liegt. Das ist vor allem auf die Stellung der Zahl zwischen zwei übermächtigen Symbolen in der biblischen Zahlenmystik zurückzuführen. Die Elf ist um eins größer als die Zehn Gebote und um eins kleiner als die Anzahl der Jünger Jesu. Zudem verweist die Zahl Elf in der christlichen Mythologie entweder auf die Sünde oder auf die letzte Stunde, die geschlagen hat. So ist beispielsweise die Uhr, deren Zeiger auf elf oder kurz vor zwölf steht, ein Zeichen für die Vergänglichkeit. Dass die Fasnachtszeit mancherorts bereits am 11. November eingeläutet wird, hat aber nicht allein mit dem speziellen Charakter der Zahl Elf zu tun. Im Mittalter hielten Christen nämlich nicht nur zwischen Aschermittwoch und Ostern eine Fastenzeit ein, sondern auch vor Weihnachten. Diese begann nach dem St. Martinstag am 11. November und dauerte 40 Tage bis Weihnachten. Daher stammt auch der Brauch, am Martinstag eine Martinsgans zu essen – noch einmal ein Festtagsschmaus bevor die Zeit der Entbehrungen begann. (maj)

