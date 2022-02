Ein bisschen später aber dafür auch etwas dicker als normal ging die Hans-Kuony-Post in diesem Jahr an die Mitglieder des Vereins Hans Kuony. Und es ist eine besondere Ausgabe: Denn beim diesjährigen Heft, von dessen Titelblatt Julian Bosch die Leser als kleiner Hans Kuony anlächelt, handelt es sich um die 40. Ausgabe des Magazins.

Stockach Spektakuläre Arbeiten mit Kran in luftigen Höhen: So läuft der Austausch von Storchennestern Das könnte Sie auch interessieren

Auf 94 Seiten gibt es wieder allerhand Spannendes und Lustiges rund um die Stockacher Fasnet. Das Redaktionsteam hatte in diesem Jahr dabei eine besonders große Aufgabe, denn nach der extrem reduzierten Fasnacht im vergangenen Jahr sei die Zusammenstellung des Magazins eine Herausforderung gewesen, berichtet Rainer Vollmer, der wieder für die Gestaltung zuständig war.

Schmotziger Dunschtig reißt ein Loch

„Wir hatten viele Bilder und Videos aus der Fasnacht 2021. Aber es war natürlich deutlich weniger los. Alleine der Schmotzige Dunschtig reißt da redaktionell ein großes Loch: Keine Verhandlung, kein Umzug, kein Empfang. Da fehlen Geschichten und vor allem auch die tollen Fotos unseres Fotografen Thomas Niedermüller“, so Vollmer.

Hans-Kuony-Post Zum ersten Mal erschien die Hans-Kuony-Post im Jahr 1993, damals noch im A5-Format, mit wenigen Seiten und in schwarz-weiß. Dafür aber noch zweimal im Jahr, immer einmal zur Fasnacht und einmal zum Schweizer Feiertag. So kommt es auch, dass in knapp 30 Jahren schon 40 Ausgaben erschienen sind. Mittlerweile gibt es nur noch eine Ausgabe pro Jahr. Seit 2009 erscheint das Heft in Vollfarbe und ist mit der aktuellen Ausgabe auf 94 Seiten angewachsen. Gedruckt wurde auch die aktuelle Ausgabe der Hans-Kuony-Post übrigens in Konstanz im werk zwei Print + Medien das zum SÜDKURIER-Medienhaus gehört.

Umso erstaunlicher, dass das Heft im Vergleich zu den vergangenen Jahren sogar noch deutlich dicker geworden ist. „Die Hans-Kuony-Post ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Das hängt zum einen vom Inhalt ab – je nach dem, was im vergangen Jahr so passiert ist und was es für die kommende Fasnacht zu erzählen gibt“, erklärt Vollmer.

Schöne Doppelseiten brauchen Platz

Zum anderen sei es aber auch einfach der aufwendigeren Gestaltung geschuldet: Schöne Doppelseiten wie in diesem Jahr beispielsweise die Porträts der jungen Gliederungsmitglieder, bräuchten nun mal Platz. „Alleine diese schönen Bilder haben in der diesjährigen Ausgabe zwölf Seiten bekommen“, sagt Vollmer.

Stockach Digitaler Damenkaffee mit selbst komponiertem Lied auf die Stockacher Fasnet in der Corona-Zeit Das könnte Sie auch interessieren

Überhaupt hat die Hans-Kuony-Post sich über den Zeitraum von 40 Ausgaben stark gewandelt. Als sie vor fast 30 Jahren zum ersten Mal erschien, umfasste sie nur wenige Seiten in A5, hatte einen gelben Umschlag und war innen schwarz-weiß. Kein Vergleich mehr zum heutigen Hochglanz-Magazin. Auch in diesem Jahr wurde wieder fleißig an Verbesserungen gearbeitet.

Narrenrichter macht im Vorwort Mut

So habe man das Layout umfassend umgestellt und wieder an den Puls der Zeit gebracht. „Neuer Titel, neues Layout der Innenseiten. Ein Rundumschlag eben, der alle paar Jahre mal sein muss“, erklärt Vollmer. Ihm persönlich gefallen das neue Titellayout und die Narrenporträts in diesem Jahr am besten. „Mein absoluter Star: Unser neuer kleiner Hans-Kuony, Julian Bosch, auf dem Titel. Ebenfalls ist jedes Jahr der große Bericht aus dem Narrengerichtsarchiv ein Highlight für mich“, sagt er.

Orsingen-Nenzingen Bauen ja, aber bitte niedriger: Gemeinderat stimmt für umstrittenes Wohnhaus an Nenzinger Straße Das könnte Sie auch interessieren

Narrenrichter Jürgen Koterzyna ruft im Vorwort dazu auf, angesichts dessen, dass Corona auch zur diesjährigen Fasnacht noch immer das bestimmende Thema ist, nicht den Mut zu verlieren und für sich für den Fortbestand der traditionellen Fasnet einzusetzen. Auch als Narr könne man zuweilen mütend werden, eine Mischung aus müde und wütend. Doch solle man nun vielmehr die Chancen auf ein gemeinsames Narrentreiben nutzen, die sich in diesem Jahr wieder ergeben. Deshalb sollte man heute anstatt mütend lieber „fröhdig, fröhlich und lebendig“ sein, schreibt Koterzyna.