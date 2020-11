Raum Stockach Nur für Abonnenten vor 34 Minuten

Fasnacht unter Pandemie-Bedingungen: Narren sollen kleiner, feiner und im Freien feiern

Die nächste Fasnacht wird anders als alles Gewohnte – denn auch für die Narren steht der Schutz vor der Corona-Pandemie im Vordergrund. NVHB-Präsident Rainer Hespeler sieht allerdings keinen Anlass für Trauer. Man werde die vielleicht kreativste Fasnacht seit Jahren erleben, so seine Einschätzung. Wie sich die Narren im Raum Stockach vorbereiten, was sie planen – und was sie abgesagt haben.