Fehlalarm in Winterspüren: Eine angebliche Wolfsichtung im Stockacher Stadtteil hat sich am Mittwoch nicht bestätigt. Wie Hannah Weber von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg auf Nachfrage des SÜDKURIER betonte, handelte es sich bei der angeblichen Sichtung des Wildtieres um einen wolfsähnlichen Hund. „Das war eindeutig kein Wolf“, macht sie deutlich. Die Meldung sei am Mittwoch bei der forstlichen Versuchsanstalt eingegangen.

Öhningen Ein Schweizer Wildtier auf deutschen Wegen: Der Luchs B 723 streift über die Höri Das könnte Sie auch interessieren

Auch Kreisjägermeister Kurt Kirchmann gab Entwarnung: „Es handelte sich hierbei nicht um einen Wolf, sondern um einen sehr großer Hund.“ Er betonte, dass sich alle angeblichen Wolfsichtungen, die in diesem Jahr gemeldet wurden, bisher nicht bestätigt hatten.