Die Feuerwehr Stockach ist am Montag um 19.54 Uhr in das Parkhaus in Stockach gerufen worden, um eine Türe zu öffnen. Das teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Demnach seien die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt mit einer Übung am Krankenhaus fertig gewesen und mit zwei Fahrzeugen direkt zum Parkhaus gefahren.

Dort stellten sie laut der Mitteilung fest, dass der Aufzug mit leicht geöffneten Türen in der obersten Etage feststeckte. Ein Passant habe die Feuerwehr gerufen gehabt, nachdem er ein Kind im Fahrstuhl entdeckt hatte.

Die betroffene Fahrstuhltüre: Selbst die Feuerwehr konnte die Türe zunächst nicht ganz öffnen. | Bild: Feuerwehr Stockach

Die Feuerwehr habe versucht, mit leichtem Handwerkzeug die Fahrstuhltüre zu öffnen. Nach mehreren Versuchen habe ein Feuerwehrmann durch die leicht geöffnete Türe in das Innere des Fahrstuhls eindringen können.

Nach weiteren vergeblichen Versuchen die Türe vollständig zu öffnen, sei der Junge ebenfalls durch die leicht geöffnete Türe gehoben worden. Die in der Zwischenzeit an der Einsatzstelle eingetroffene Mutter habe so ihr Kind wohlbehalten entgegennehmen können.