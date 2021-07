von Reinhold Buhl

Die Viertklässler der Sonnenlandschule in Stockach freuen sich über zwei gespendete Fahrräder und über eine move-it Spiele-Box. Die Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz machte den Kindern diese Geschenke. Schulleiter Heino Sittig und die Klassenlehrerinnen Sandra Hinke und Isabelle Vincent dankten für die Zuwendungen.

Sittig betonte die Wichtigkeit dieser Gegenstände für seine Schüler. „Das Fahrradfahren hat für uns auch einen therapeutischen Ansatz, den es zu verfolgen gilt“, sagte Sittig, der überzeugt ist, dass die Schüler an seiner sonderpädagogischen Schule von diesem Projekt sehr profitieren.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Ermöglicht wurde das gesamte Projekt durch die schon seit Jahren dauernde erfolgreiche Zusammenarbeit der Zeppelin-Gewerbeschule in Konstanz mit der Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau. Die Konstanzer Schule, die als fahrradfreundliche Schule zertifiziert ist, hat einen großen Bestand an kleinen, mittleren sowie großen Fahrrädern, die im Zuge der Berufsausbildung von Schülern der VAB-Klassen gewartet und repariert werden. VAB steht für Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf, das als Alternative zum Berufsvorbereitungsjahr dient. Der Abschluss im VAB entspricht etwa dem Niveau des Hauptschulabschlusses.

Lehrerinnen übernehmen die Ausleihe

Birgit Neschen, Leiterin dieser VAB-Klasse, sowie ihr Kollege Walter Veit betreuen an der Konstanzer Schule das Fahrradprojekt und arbeiten eng mit der Kreis-Verkehrswacht zusammen. Deren Vertreter Willi Schmidberger hob die Wichtigkeit dieser Spende hervor. „Wir leisten damit Nachhilfe in Mobilität der zehn- bis elfjährigen Schüler“, erklärte Schmidberger, der seit Jahren in der Fahrradausbildung an Schulen tätig ist und kritisiert, dass es im Kreis Konstanz nur zwei Fahrrad-Übungsplätze gebe. Das reiche bei Weitem nicht aus.

Was geschieht mit den gespendeten Fahrrädern? Die Lehrerinnen Sandra Hinke und Isabelle Vincent übernehmen die Ausleihe der Räder an die Schüler. Es sei wichtig, das sichere Radfahren zu fördern, betonten sie.