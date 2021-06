Laut einer Mitteilung der Polizei wurde der Mann von einem Auto erfasst. Die 19-jährige Fahrerin des Wagens hatte den 70-Jährigen übersehen, als sie mit ihrem Auto von einem Parkplatz in die Dillstraße einfahren wollte. Bei dem Aufprall wurde der Senior auf die Motorhaube geschleudert und fiel im Anschluss auf die Straße. Bei dem Unfall zog der Mann sich Prellungen und Schürfwunden zu. Er wurde in einer Klinik ambulant behandelt. Am Auto der jungen Frau entstand laut der Polizei ein geringer Blechschaden.