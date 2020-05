von Sk

Ein unbekannter Autofahrer streifte am Montag zwischen 12 und 12.15 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Bahnhofstraße abgestellten VW. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er im Anschluss an den Unfall einfach davon. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter Telefon (07771) 93 91 0 entgegen.