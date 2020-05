Stockach vor 1 Stunde

Fahrerflucht nach Unfall auf Parkplatz in der Bahnhofstraße

Ein unbekannter Autofahrer hat an einem VW Passat, der am Freitag gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße stand, rund 1500 Euro Schaden verursacht.