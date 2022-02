Ein Unbekannter habe mit seinem Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen daneben geparkten braunen Skoda Yeti beschädigt, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Unfallverursacher sei weitergefahren, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer 07771/9391-0 zu wenden.