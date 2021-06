Eine 21-Jährige ist am Sonntagnachmittag bei ihrer ersten Autofahrt gegen eine Mauer am Straßenrand in der Straße „Stadtwall“ gefahren. Laut einer Pressemitteilung der Polizei fuhr die junge Frau um kurz nach 15 Uhr von der Pfarrstraße kommend mit ihrem Audi den Stadtwall hinab.

Die Fahrerin kam dabei vermutlich wegen ihrer geringen Fahrpraxis in einer Linkskurve zu weit nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Auto gegen die Mauer. Die 21-Jährige hatte ihren Führerschein erst zwei Tage zuvor erhalten.

Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug und an der Mauer entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro.