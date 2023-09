Es geht wieder los und viele spannende Kurse, Vorträge und Orte warten: Parallel zum neuen Schuljahr startete auch das nächste Trimester der Volkshochschule Landkreis Konstanz. In einem Pressegespräch informierten Nikola Ferling, Vorstandsmitglied der Volkshochschule, Stephan Kühnle, stellvertretender Leiter der Volkshochschule, und Frank Weigelt, Hauptstellenleiter in Stockach, über das umfangreiche Angebot in und um Stockach. Weil Rainer Stolz den Trimester-Start zum letzten Mal als Bürgermeister begleitete, hatten sie sich einen besonderen Ort ausgesucht: die Felder der Firma Plantawalle in Mahlspüren im Hegau. Dort finden in Kooperation mit der Volkshochschule regelmäßig Feldführungen und Verkostungen statt.

Eva Maria Walle unterstützt Kunden aus der Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelbranche bei der Gewinnung und Rohstoffsicherung von Arznei-, Gewürz- und Aromapflanzen. Sie sagte, Beratung stehe im Vordergrund, hinzu kämen Eigenanbau und Handel. Über 70 verschiedene Heilpflanzenarten werden auf der zwei Hektar großen Fläche biologisch-dynamisch angebaut. Heilpflanzen wirken auf verschiedenen Ebenen: über ihre Inhaltsstoffe, auf der Informations- und Energieebene oder auch bei einer Aromatherapie.

Von Rohstoffsicherung und Kräuterproduktion

Walle erläuterte die Vorteile der Wildgehölze, die die Fläche umwachsen. „Wir haben hier viel Wind, die Pflanzen sind immer schnell trocken. Die Wildgehölze bieten Schutz nach außen, dienen als Habitat für Vögel und Insekten, die wiederum Schädlinge in Schach und so das biodiverse Ökosystem im Gleichgewicht halten.“

Sie führte die kleine Gruppe auch ins Lager und in den Herstellungsraum mit selbst konstruiertem Trockner. Nach dem Klimawandel gefragt, sagte sie, bei warmem Wetter bildeten sich die ätherischen Öle gut aus. Solange es genügend Grundwasser gebe, passe das Mikroklima in Mahlspüren. Das Risiko von Ernteausfällen oder neuen Schädlingen schätzte sie aktuell als eher gering ein. „Aber Beikräuter machen uns teilweise Probleme. Die Hühnerhirse wächst wie verrückt.“

Höhepunkte bei den Vorträgen Stefan Pfaff verrät am Donnerstag, 28. September, ab 19.30 Uhr in den Räumen der Volkshochschule Tipps und Tricks für Immobilienverkäufer und -käufer in turbulenten Zeiten. Die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro. Am Donnerstag, 5. Oktober, widmet sich Alina Häßler ab 19.30 Uhr der Frage „Kann uns Künstliche Intelligenz beim Retten der Welt helfen?“ Der Vortrag findet online statt, es fallen keine Gebühren an. Thomas Warndorf spricht am Montag, 16. Oktober, um 19 Uhr im Kulturzentrum Altes Forstamt über Philipp Curtius, den Begründer von Madame Tussaud‘s. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Und am Montag, 13. November, informiert die frühere Museumsleiterin Yvonne Istas ab 19 Uhr ebenfalls im Kulturzentrum über die Zizenhausener Terrakotten. Mehr Informationen zum Programm unter www.vhs-landkreis-konstanz.de (wig)

VHS zeigt besondere Orte im Landkreis

Stephan Kühnle machte klar, warum die Volkshochschule hier Führungen anbietet: „Wir versuchen, im gesamten Landkreis besondere Orte sichtbar zu machen. Das ist der Bildungsaspekt. Im zweiten Schritt wollen wir die Blackbox lüften für Menschen, die so einen Anbau sonst nie sehen würden. Drittens geht es ums Klima: Was passiert in unserer Region? Wie unterscheidet sich das Mikroklima hier von der Reichenau oder den Stadtzentren?“ Außerdem schaffe ein solches Angebot Begegnungen von Menschen. Bürgermeister Stolz lobte die Volkshochschule für diese Kooperation. Die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft würden schwieriger. „Ich freue mich, dass das hier so gut läuft.“

Stephan Kühnle erwähnte auch die fortgesetzte Kooperation mit dem Umweltzentrum Stockach in Form des Wildkräuterspaziergangs und die Pilz-Exkursionen in Bodman-Ludwigshafen, die im Oktober und November allerdings schon ausgebucht seien.

Die Stockacher Hauptstelle der Volkshochschule (VHS) Landkreis Konstanz. (Archivbild) | Bild: Freißmann, Stephan

Bei der Kulturnacht warten Höhepunkte

Für Frank Weigelt ist die Kulturnacht am kommenden Samstag ein besonderer Höhepunkt. In den Räumen der Volkshochschule stellt Armin Grathwohl seine Werke zum Thema „Millefiori – Tausend Blumen“ aus. Auch mit der Künstlerin Siegi Sonntag aus Ludwigshafen gebe es eine schöne Zusammenarbeit, berichtete er erfreut. Er nannte außerdem die Kooperation mit Stadtmuseum, Stadtbücherei und Bücher am Markt für die „Schmöker & Schmaus“-Reihe. Das Vortragsprogramm, das in Zusammenarbeit mit Julian Windmöller, dem Leiter des Stadtmuseums, entstanden ist, reiche im Herbst von politischen und historischen Themen bis zur Verbraucher- und Gesundheitsbildung.

Sportkurse sind sehr bliebt

Nikola Ferling ging abschließend auf die Sprach- und Bewegungskurse ein, die fest zur Volkshochschule gehörten. Gerade die Englisch-Angebote zeigten, wie Dinge sich wandelten. „Viele haben gute Vorkenntnisse. Zwei Kurse starten auf B1- beziehungsweise B2-Niveau.“ Im Bewegungsbereich seien Yoga, Rückentraining, Pilates und Wirbelsäulen-Gymnastik weiter sehr gefragt.

Im gesamten Landkreis gebe es Deutsch- und Integrationskurse, etwa die Hälfte davon werde durch die Volkshochschule abgewickelt. „Wir versuchen permanent, neue Räumlichkeiten und Dozierende zu finden, um Menschen das Ankommen zu erleichtern“, erklärte Ferling. Kurse in Stockach finden unter anderem in den Räumen der Volkshochschule, im Bürgerhaus Adler Post und in Kirchenräumen statt.