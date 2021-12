Raum Stockach vor 3 Stunden

Eurhythmie und Vorlesen: Der Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz sammelte Einblicke in zwei Schulen im Stockacher Raum

Die Weiherbachschule in Zoznegg und die Waldorfschule in Wahlwies bekamen jüngst Besuch aus der Landespolitik. SPD-Mann Hans-Peter Storz besichtigte die Schulen und wurde dabei nicht nur zum Vorleser, sondern trat auch in eine Diskussion mit den Schülern ein.